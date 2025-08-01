Впервые за много лет: Галкин обрезал кудри и показался в кардинально новом образе

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- Максим Галкин подстригся
- Как он сейчас выглядит
Российский юморист Максим Галкин, который публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, решился на кардинальные перемены.
Как стало известно из соцсетей знаменитости, он сменил прическу, убрав свои кудри и показался с короткими волосами. Также на снимках засветился и его сын Гарри с похожей прической.
Отметим, поклонники уже давно заметили, что Галкин в последнее время следит не только за своей фигурой, но и за своим образом.
Поклонники засыпали юмориста в комментариях комплиментами, отметив, что перемены ему очень к лицу.
"Максим, на каких молодильных яблочках сидите?";
"Может, уже хватит выглядеть на 27?";
"Слишком стильные для латвийского побережья. Даже чайки, уверена, оборачиваются", - написали фанаты.
Позиция Максима Галкина
Максим Галкин с первых дней полномасштабного нападения РФ на Украину публично высказывался против террористической политики Кремля и уехал с семьей жить в Израиль. Российские власти признали юмориста иноагентом, но это не останавливает его продолжать высказываться, а также он начал учить украинский язык.
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Отметим, как сообщал Главред, предательница Ани Лорак старается спасти свой концерт в Сочи, билеты плохо продаются, а друзья запроданки рассказали, что она очень расстроена. Оказывается, Лорак думала, что зрители по ней соскучились, поэтому ожидала солд-аут, но что-то пошло не так.
А также Анастасия Стоцкая, которая родом из Украины, но продолжает развлекать россиян и молчит о войне в родной стране, отправилась на отдых. На своей странице в соцсетях предательница уточнила, что находится на Мальдивах, также на одном из снимков показалась и дочь певицы Вера.
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О персоне: Максим Галкин
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
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