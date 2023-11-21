Волочкова продолжает "усыхать": балерина показала фото в купальнике

Анастасия Волочкова продолжает худеть и пугать своих поклонников внешним видом.

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Анастасия Волочкова активно готовится к собственному шоу/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/volochkova_art

Про выходки российской балерины Анастасии Волочковой скоро можно будет писать мемуары. Между тем, похоже, что у артистки назревают серьезные проблемы со здоровьем.

В частности, в последнее время Волочкова, которая появлялась на публике чаще всего "подшофе", готовится к "мечте всей своей жизни" - личному шоу. Она показывает, как тренируется в зале, ходит на разные шоу и старается как можно активнее рекламировать свое мероприятие.

Однако ее подписчики не на шутку обеспокоились ее внешним видом. Волочкова очень сильно похудела и, судя по всему, продолжает худеть дальше.

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Так, балерина поделилась свежим фото. Там она позирует в купальнике, демонстрируя очень худые ноги и руки.

Сама Волочкова подписала фото так: "С невероятной физической нагрузкой в подготовке к премьере нового шоу "Одержимость" и практически отсутствием еды, я ещё похудела. Но силы вроде есть. Потому что я одержима творчеством. И это грандиозное шоу для меня - осуществление мечты моей жизни! Поэтому каждый прогон в радость. Зато легко мне и моим партнерам".

На фото - тощая Анастасия Волочкова:

Многие отмечают, что причина похудения - не подготовка к шоу, а алкоголь, которым злоупотребляет балерина.

"Дальше будет хуже, к сожалению. Мышцы усыхают", "Одержимость алкоголем к сожалению", "К сожалению, спиртное "съедает" мышцы. Это вы не похудели, Анастасия, вы спились. Противно, что столько людей вокруг неё, и никто не вытащит из этого, все только потешаются. Шоубизнес - жестокий зверь", "Обожаю эту девушку, она Королева и гордость России. Побольше бы таких достойных талантливых и уважающих себя", - пишут ей подписчики в Instagram.

Напомним, ранее Анастасию Волочкову подняли на смех из-за нового образа - наряд для светского мероприятия был продуман до деталей, однако любовь балерины к выпивке и фотошопу дизайнеры учесть не смогли.

Ранее также балерина удивила своим несуразным танцем, когда даже не попадала в музыку. Ее подписчики тогда выдвинули разные версии такого непрофессионализма.

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