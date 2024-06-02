Во время страшного пожара погибла известная украинская ведущая

Около часа пожарные боролись с огнем, который унес жизнь Любови Янас.

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Умерла Любовь Янас - Любовь Янас погибла при пожаре / коллаж: Главред, фото: pexels.com, Facebook Любови Янас

В возрасте 63 лет во Львове погибла известная украинская ведущая и театровед Любовь Янас. Трагедия произошла в пятницу, 31 мая - в квартире покойной случился пожар, причины которого пока неизвестны.

Олег Климович, директор Львовского государственного Дворца эстетического воспитания учащейся молодежи, сообщил про смерть Янас на своей странице в Facebook: "Трагическое известие! На 63 году жизни во время пожара погибла известная тележурналистка и редактор Львовского телевидения Любовь Янас. Вечная память!"

По данным Львовского ГСЧС, сообщение про пожар в квартире на седьмом этаже девятиэтажного дома поступило в 20:51 31 мая. По прибытию спасатели из-за сильного задымления эвакуировали из здания часть жителей.

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В 21:25 пожар был локализирован, в 21:58 его полностью ликвидировали. В сгоревшей квартире было обнаружено тело хозяйки жилища. Ею оказалась Любовь Янас.

Место пожара, в котором погибла Любовь Янас / facebook.com/LVIVDSNS

Место пожара, в котором погибла Любовь Янас / facebook.com/LVIVDSNS

Как вести себя во время пожара в помещении? Если пожар застал вас в помещении, то, согласно советам ГСЧС Украины, нужно действовать следующим образом: сориентироваться в отношении имеющейся опасности и направлении ее нахождения;

если вы проснулись от шума пожара и запаха дыма, нельзя садиться в постели – сразу скатитесь с нее на пол;

ползите по полу к двери, но не открывайте их сразу, чтобы пожар не усилился от большого притока воздуха извне;

перед тем, как открывать дверь, прикоснитесь к ней тыльной стороной ладони: если они горячие, то открывать ее нельзя, ведь дым и пламя не дадут вам выйти, если не горячие – открывайте и быстро выходите;

если вы вышли через дверь, закройте ее и ползком передвигайтесь к выходу из помещения;

если вы не можете выйти из помещения, потому что за дверью пламя и дым, то плотно закройте дверь, а все щели и проемы заткните любой тканью, после этого ползком возвращайтесь в глубину помещения, принимая меры по спасению;

при пожаре запрещено пользоваться лифтами;

выходить из зоны пожара необходимо в наветренную сторону – туда, откуда дует ветер;

если вы находитесь в высотном доме, не бегите вниз через огонь, а воспользуйтесь возможностью спастись на крыше здания. С полным перечнем правил поведения при пожаре в помещении можно ознакомиться на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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