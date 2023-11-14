Внука Аллы Пугачевой объявили в розыск судебные приставы - росСМИ

Первенец Кристины Орбакайте с супругой очень интересуют спецслужбы страны-агрессора.

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Никиту Преснякова и Алену Краснову ищут судебные приставы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/npresnyakov

Прошлой осенью российский актер и певец, внук Аллы Пугачевой и старший сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков перебрался с женой, Аленой Красновой, в США. Пара якобы решила заняться поисками собственной американской мечты, хотя в светских кругах страны-оккупанта утверждают, что Никита сбежал из страха перед "могилизацией".

Так или иначе в Америке Пресняков-младший уже обустроился и настолько ассимилировался, что напрочь забыл о том, что оставил в стране на болотах. Однако об этом не забыли судебные приставы, которые объявили в розыск его и Краснову.

РосСМИ сообщают, что фирма "Нико спорт", которой владеют супруги, продолжает работать в стране-оккупанте, а вот налоги не платит. Так невестка Орбакайте, которая является гендиректором предприятия, задолжала около 80 тыс. рублей.

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Кроме того Преснякова-младшего обвиняют в неуплате штрафов за нарушений правил ПДД - до отъезда он "накатал" на 60 тысяч. Автомобиль по документам принадлежит "Нико спорту". Полицейские и налоговики передали свои жалобы на Никиту и Алену службе судебных приставов.

Ранее украинская ведущая и журналистка Наталья Мочейчук рассказала, что Пугачева и Галкин отказались давать ей интервью, когда они случайно встретились в Юрмале.

Также росСМИ стали распускать слухи о том, что двойняшки Лиза и Гарри не являются детьми Галкина. Их отцом называют фаворита Аллы Пугачевой, которому она оказывала знаки внимания.

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