Владимир Дантес показал свой ностальгический отдых в Крыму

Дантес признался, какое желание его одолевает во второй половине августа все больше.

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Владимир Дантес рассказал, как в детстве отдыхал с родителями в Крыму / коллаж: Главред, фото: instagram.com/volodymyrdantes

Августовская жара пробудила во Владимире Дантесе детские воспоминания про летний отдых с родителями. Именно в этот период, по его словам, он отправлялся на море с семьей. В Крым. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Волшебство для маленького Вовы начиналось еще в поезде. "Долгое время мы ездили на поезде (в плацкарте) и мне очень нравилась эта эстетика. Аромат пищи, особенно курочки гриль, которая смешивается с запахами пота и перегара. Родителям это не очень заходило, но мне было весело. А самый любимый момент поездки – когда за окном появлялся Сасык (Сиваш)", - рассказывает певец.

Также он отметил, что во второй половине августа в Евпатории, где они отдыхали, в воде всегда было много медуз. Их будущий артист сильно боялся, но любовь к морю и желание быть похожим на отца все же побеждало.

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"Однажды мы поехали на Тарханкут. Местные там прыгали со скалы, отец прыгал тоже, даже мама щучкой летела. А чистая морская вода была усеяна медузами размером с мою голову. Но желание прыгать, как отец, было сильнее страха перед медузами", - вспоминает Дантес. Свой ностальгический рассказ он закончил со светлой грустью: "Все бы отдал, чтобы снова ехать в плацкарте в Евпаторию с мамой и папой".

Смотрите видео из личных архивов Владимира Дантеса про отдых в Крыму:

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