"Важное, чем могу поделиться": Мур дала редкий комментарий о болезни Уиллиса

Деми Мур осталась членом семьи Брюса Уиллиса даже после их развода.

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Деми Мур прокомментировала деменцию Брюса Уиллиса / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Год назад американский актер и любимец зрителей Брюс Уиллис получил страшный диагноз - лобно-височная деменция. Перемены в звезде начались раньше, но болезнь для его близких все равно стала шоком и испытанием, которое они стараются преодолеть вместе. За Уиллисом ухаживает его вторая жена Эмма Хеминг, пятеро его дочерей и бывшая супруга, актриса Деми Мур, которая оставила карьеру ради него.

И если Хеминг много времени посвящает просветительской работе, направленной на повышение осведомленности общества про деменцию, поддержке семей, которые столкнулись с болезнью, а также делится личным опытом, Мур про состояние Крепкого орешка говорит очень редко.

Недавно Деми, во время разговора с Энди Коэном на шоу SiriusXM, дала несколько советов для тех, кто контактирует с больными деменцией, основываясь на собственном опыте. Первое и самое важное, по мнению актрисы, это быть рядом. Второе - абсолютное принятие того, кто стал жертвой страшного недуга.

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"Я считаю, что самое важное, чем я могу поделиться, - это просто быть с ними (больными деменцией - прим. редактора) рядом. Отпустите тех людей, кем они были, или кем, по вашему мнению, они должны быть, или кем вы хотели бы, чтобы они были. Тогда вы действительно сможете жить в настоящем и принять радость и любовь, которая есть", - говорит Деми Мур.

Деми Мур и Брюс Уиллис были женаты с 1987 по 2000 год. Они расстались настоящими друзьями, и теплые отношения им удалось сохранить даже после того, как оба вновь связали себя узами брака с другими людьми. Эмма Хеминг, нынешняя жена Уиллиса, высоко ценит помощь и поддержку Мур и ее участие в вопросах, которые касаются Крепкого орешка.

Ранее жена тяжелобольного Брюса Уиллиса, британская модель и актриса Эмма Хеминг, призналась, за что чувствует себя виноватой. Она тяжело переживает метаморфозы, которые происходят с Крепким орешком.

Также инсайдер из близкого окружения семьи сообщил, что неизлечимо больной Брюс Уиллис перестал узнавать Деми Мур. Общение дается ему все сложнее, иногда актер становится агрессивным.

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