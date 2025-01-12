В Сети рассекретили личность мальчика-игрушки, которого завела себе Волочкова

Марчел Абаби всего на семь лет старше единственной дочери Анастасии Волочковой.

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Анастасия Волочкова встречается с Марчелом Абаби - кто такой Марчел Абаби / коллаж: Главред, фото: instagram.com/volochkova_art

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Путинистка Волочкова вывезла на Мальдивы очередного кавалера

Его лицо балерина скрывала, но по татуировкам в Сети выяснили, что это - 26-летний артист ее балета

Российская балерина-путинистка Анастасия Волочкова отправилась в свое ежегодное турне на Мальдивы - пугать местных жителей шпагатами в микробикини. Традиционно, для своего вояжа танцовщица находит себе мужчину.

Дальше все происходит по стандартной схеме: во время отдыха они влюблены, как никто прежде, но как только обратный самолет приземляется в аэропорту страны-оккупанта, новый избранник тут же оказывается негодяем. Так Волочкова остается одинокой до очередного отпуска на Мальдивах.

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В этом году появились слухи, что 48-летняя путинистка укатила в теплые края в компании члена своей труппы - 26-летнего Марчела Абаби. Его личность в социальных сетях Волочкова якобы скрывала, но не слишком усердно.

Балерина прикрывала на фото лицо нового мужчины масками, однако на тыльной стороне ладони парня видна весьма характерная татуировка в виде самолета - точно такая же красуется на руке Абаби, что можно заметить по фото на его странице в Instagram.

Марчел Абаби в прошлом - актер театра народно-сценического танца "Гжель". Сегодня он исполняет партию Злого гения в автобиографической постановке Анастасии Волочковой "Одержимость". Вероятно, отношения между балериной и ее юным бойфрендом завязались еще в конце осени - с ноября 2024 года Марчел начал появляться на фото и видео в социальных сетях танцовщицы.

Анастасия Волочкова встречается с Марчелом Абаби - кто такой Марчел Абаби / коллаж: Главред, фото: instagram.com/volochkova_art, instagram.com/marcel__music

Анастасия Волочкова встречается с Марчелом Абаби - кто такой Марчел Абаби / instagram.com/volochkova_art

Анастасия Волочкова - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что известный российский шоумен Рустам Солнцев размазал балерину-путинистку Анастасию Волочкову из-за ее обращения к Алле Пугачевой.

Также плясунья Анастасия Волочкова призналась, что не может побороть тяжелую болезнь уже много лет. Она раскрыла, из-за чего за минуту может покрыться волдырями.

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Кто такая Анастасия Волочкова? Анастасия Волочкова — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.

Заслуженная артистка РФ (2002), народная артистка Карачаево-Черкесии (2006) и Северной Осетии-Алании (2007). Лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза "Benois de la Danse" (2002).

После аннексии Крыма, в интервью украинскому телеканалу 1+1 в апреле 2014 года в Киеве отметила, что для неё Крым всегда будет частью Украины и "мне стыдно за Россию". Сейчас проживает в террористической РФ и поддерживает режим Кремля.

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