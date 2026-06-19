"Услышьте мой голос": иранскую певицу приговорили к 74 ударам плетью

В декабре 2024 года Парасту Ахмади исполнила патриотическую песню в прямом эфире на своем YouTube-канале.

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Иранскую певицу приговорили к 74 ударам плетью / коллаж: Главред, фото: Youtube Parastoo Ahmadi

Кратко:

Выступление Ахмади стало вирусным и набрало миллионы просмотров

Суд провинции Кум запретил артистке покидать Иран

В Иране певицу Парасту Ахмади и восемь участников ее продюсерской команды приговорили к 74 ударам плетью из-за выступления без хиджаба. Об этом сообщает The Guardian.

В декабре 2024 года Ахмади исполнила патриотическую песню Az Khoone Javanane Vatan в прямом эфире на своем YouTube-канале. Выступление стало вирусным и набрало миллионы просмотров, однако девушка была во время выступления без хиджаба.

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"Я Парасту, девушка, которая хочет петь для людей, которых я люблю. Это право, которое я не могла проигнорировать; петь для земли, которую я страстно люблю. Здесь, в этой части нашего любимого Ирана, где переплетаются история и наши мифы, услышьте мой голос в этом воображаемом концерте и представьте себе эту прекрасную родину..." – сообщала артистка в описании под видео, которое собрало почти три миллиона просмотров.

Вскоре после выхода видео она была ненадолго задержана вместе с несколькими музыкантами, после чего освобождена. Позже иранские власти возбудили официальное дело по факту публикации видео.

В итоге ее приговорили к порке. Также суд провинции Кум запретил артистке покидать страну и заниматься творчеством в течение двух лет за оскорбление общественной нравственности. Опубликованное видео охарактеризовали как "вульгарный и аморальный контент".

Отметим, что после исламской революции и прихода к власти мулл в Иране в 1979 году женщинам полностью запретили петь. Затем был введен запрет на выступления перед смешанной аудиторией или сольные танцы.

Певицы могут выступать перед мужской аудиторией только в составе хора. Однако они могут петь перед женской аудиторией в специально отведенных залах.

Согласно иранскому и исламскому законодательству, женщинам также запрещено появляться перед неродственными мужчинами без хиджаба.

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О персоне: Парасту Ахмади Парасту Ахмади (Parastoo Ahmadi) - иранская певица, получившая мировую известность из-за преследований со стороны властей Ирана за выступление без хиджаба. Парасту Ахмади родилась 21 марта 1997 года в портовом городе Ноушехр на севере Ирана. Ахмади окончила Международный университет Сура по специальности "Кинорежиссура". В возрасте 14 лет она начала посещать курсы сольфеджио и вокального обучения (по народной и классической музыке). В 2026 году иранский суд приговорил ее к 74 ударам плетью за выступление без хиджаба.

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