Ушел из жизни советский кинорежиссер - создатель фильмов Бег и Тегеран-43

До 94 лет он не дожил ровно неделю.
В понедельник, 29 ноября 2021 года, на 93 году жизни умер советский режиссер Владимир Наумович Наумов.
Об этом сообщил ТАСС с отсылкой на Союз кинематографистов РФ. Печальную новость подтвердил сын режиссера художник Алексей Наумов. Причина смерти не разглашается.
Владимир Наумов первым в СССР экранизировал произведение Михаила Булгакова. Фильм Бег объединил в себе пьесу Бег, роман Белая гвардия и оперное либретто Черное море. Главные роли исполнили Людмила Савельева и Алексей Баталов.
Наумов сотрудничал с французскими, швейцарскими и итальянскими режиссерами.
Известные киноработы Владимира Наумова: фильмы Бег, Тегеран-43, Мир входящему, Легенда о Тиле, Скверный анекдот.
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