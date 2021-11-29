Ушел из жизни советский кинорежиссер - создатель фильмов Бег и Тегеран-43

Владимир Наумович Наумов (6 декабря 1927 - 29 ноября 2021) / wikipedia.org

В понедельник, 29 ноября 2021 года, на 93 году жизни умер советский режиссер Владимир Наумович Наумов.

Об этом сообщил ТАСС с отсылкой на Союз кинематографистов РФ. Печальную новость подтвердил сын режиссера художник Алексей Наумов. Причина смерти не разглашается.

Владимир Наумов первым в СССР экранизировал произведение Михаила Булгакова. Фильм Бег объединил в себе пьесу Бег, роман Белая гвардия и оперное либретто Черное море. Главные роли исполнили Людмила Савельева и Алексей Баталов.

Наумов сотрудничал с французскими, швейцарскими и итальянскими режиссерами.

Известные киноработы Владимира Наумова: фильмы Бег, Тегеран-43, Мир входящему, Легенда о Тиле, Скверный анекдот.

Реклама

Читайте такжеВ Сети появилось последнее фото Валерия Гаркалина

Ранее стала известна причина смерти Александра Градского.

Другие интересные новости: