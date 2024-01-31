Умерла звезда сериала "Клон" Жандира Мартини

Добрая "Зорайде" несколько лет назад вступила в борьбу со страшным недугом, который и унес ее жизнь.

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Умерла Жандира Мартини / коллаж: Главред, фото: pexels.com, скриншот из сериала "Клон"

Звезда бразильских сериалов Жандира Мартини скончалась в возрасте 78 лет после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью. Об этом в социальных сетях сообщил партнер артистки, актер и режиссер Маркус Карузо.

"Жандира Мартини, мой лучший друг и доказательство того, что противоположности притягиваются и дополняют друг друга. Вместе мы писали пьесы, сценарии фильмов, сериалов и мыльных опер. Человек, которому я доверял больше всех на свете, мой советник, который дарил мне самый громкий смех. Мой мастер. Знаете ощущение, когда проходишь мимо школы, в которой учился, и видишь, что здание снесено? Вот что я чувствую по поводу твоего ухода", - пишет убитый горем Карузо.

Причиной смерти Мартини является рецидив рака легких. Впервые ей поставили диагноз 5 лет назад - опухоль была операбельной и она легла под нож хирурга. После этого у актрисы наступила ремиссия и она вернулась к привычной жизни. Однако несколько месяцев назад у артистки случился рецидив, выбраться из которого она уже не смогла, сообщил Маркус Карузо изданию Quem.

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Жандира Мартини за свою кинокарьеру сыграла около 40 ролей в различных сериалах. Ее самым ярким периодом творчества считается сотрудничество с бразильской телекомпанией "Globo", во время которого она снялась в сериалах "Георгий Победоносец", "Дороги Индии" и "Америка".

Но мировую популярность и известность Мартини все же получила благодаря роли Зорайде в сериале "Клон" - энергичной, но набожной женщины, которая была помощницей в доме дяди главной героини, и практически заменяла Жади родную мать.

Умерла Жандира Мартини / instagram.com/marcos_caruso

Ранее умер актер и сатирик из "Джентльмен-шоу" Евгений Хаит. Смерть талантливого артиста стала шоком для его близких, которые и не подозревали о его проблемах со здоровьем.

Также в США совершил самоубийство звезда сериалов, американский актер Алек Массер. Бездыханное тело артиста обнаружила в их доме в Дель-Маре, Калифорния, его невеста Пейдж Пресс.

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