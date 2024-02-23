Умерла звезда фильма "За двумя зайцами" и "Свадьба в Малиновке"

Сегодня, 23 февраля стало известно о том, что скончалась украинская актриса театра и кино, заслуженная артистка Украины Людмила Алфимова.
По информации Тульчинской районной государственной администрации, артистка умерла на 89-м году жизни.
"Сегодня умерла Людмила Ивановна Алфимова. За всю свою длительную карьеру Людмила Ивановна снялась более чем в 40 кинофильмах, а озвучила около 170. Настоящую славу актрисе принесла главная роль в легендарном советском фильме "Свадьба в Малиновке" и "За двумя зайцами", - сообщила администрация на своей странице в Facebook.
С 1993 года по настоящее время Людмила Ивановна проживала в селе Пещера Шпиковской общины.
Людмила Алфимова родилась в 1935 году. Актриса окончила Харьковский театральный институт, после работала в Киевском театре юного зрителя и Киностудии им. А. Довженко.
Напомним, ранее украинский актер театра и кино Виктор Раду скончался в возрасте 67 лет. Об это сообщила пресс-служба Одесского театра юного зрителя им. Юрия Олеши на своей официальной странице в Facebook. Артист служил там с 1987 года.
Ранее умер актер и сатирик из "Джентльмен-шоу" Евгений Хаит. Смерть талантливого артиста стала шоком для его близких, которые и не подозревали о его проблемах со здоровьем.
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