Умерла звезда фильма "За двумя зайцами" и "Свадьба в Малиновке"

За всю свою длительную карьеру Людмила Алфимова снялась более чем в 40 кинофильмах

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Артистка скончалась на 89 году жизни / Коллаж Главред, скриншот

Сегодня, 23 февраля стало известно о том, что скончалась украинская актриса театра и кино, заслуженная артистка Украины Людмила Алфимова.

По информации Тульчинской районной государственной администрации, артистка умерла на 89-м году жизни.

"Сегодня умерла Людмила Ивановна Алфимова. За всю свою длительную карьеру Людмила Ивановна снялась более чем в 40 кинофильмах, а озвучила около 170. Настоящую славу актрисе принесла главная роль в легендарном советском фильме "Свадьба в Малиновке" и "За двумя зайцами", - сообщила администрация на своей странице в Facebook.

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С 1993 года по настоящее время Людмила Ивановна проживала в селе Пещера Шпиковской общины.

Людмила Алфимова родилась в 1935 году. Актриса окончила Харьковский театральный институт, после работала в Киевском театре юного зрителя и Киностудии им. А. Довженко.

Умерла актриса Людмила Алфимова / Скриншот

Напомним, ранее украинский актер театра и кино Виктор Раду скончался в возрасте 67 лет. Об это сообщила пресс-служба Одесского театра юного зрителя им. Юрия Олеши на своей официальной странице в Facebook. Артист служил там с 1987 года.

Ранее умер актер и сатирик из "Джентльмен-шоу" Евгений Хаит. Смерть талантливого артиста стала шоком для его близких, которые и не подозревали о его проблемах со здоровьем.

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