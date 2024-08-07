Умерла звезда "Черной Пантеры" Конни Чиуме - подробности

На кануне смерти "Зававари" попала в больницу после длительной болезни.

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Умерла Конни Чиуме - Конни Чиуме скончалась в больнице / коллаж: Главред, фото: pexels.com, instagram.com/conniechiume

Южноафриканская актриса и режиссер Конни Чиуме скончалась в возрасте 72 лет. Про ее смерть в социальных сетях сообщила семья артистки.

"Семья Чиуме с глубокой грустью извещает о смерти всемирно известной актрисы, лауреатки международных премий Конни Чиуме. Семья просит о конфиденциальности в этот трудный период", - говорится в сообщении.

Позже представитель семьи покойной сделал заявление, что смерть Конни Чиуме наступила 6 августа в в больнице Гарден-Сити, Йоханнесбурге, ЮАР. Туда актриса попала незадолго до своей смерти для проведения неназванной медицинской процедуры. Помощь ей понадобилась из-за "продолжительной болезни".

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Всемирную известность Конни Чиуме получила благодаря дилогии "Черная Пантера" от Марвел: в ней актриса блестяще сыграла харизматичную Зававари - лидера племени рудокопов и старшую советницу Ваканды.

Всего на счету Чиуме более 25 различных киноработ, за которые она получила множество международных наград: NTVA Avanti Award, SAFTA и пр.

Что такое Черная Пантера? "Черная Пантера" - серия американских супергеройских фильмов, основанных на одноименном персонаже комиксов Marvel. В первой части (2018) Т'Чалла становится королем Ваканды после смерти отца, но ему бросает вызов Н’Джадака (Киллмонгер), который планирует отказаться от изоляционистской политики страны и начать глобальную революцию. Во втором фильме (2022) лидеры Ваканды встают на защиту своей страны после смерти короля Т'Чаллы.

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