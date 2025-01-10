Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Умерла популярная российская актриса

Алена Кюпели
10 января 2025, 20:00
940
Добровольская играла в МХАТ имени М. Горького, театре-студии под руководством Олега Табакова.
Умерла российская актриса Евгения Добровольская
Умерла российская актриса Евгения Добровольская / Коллаж Главред, фото РосСМИ

Кратко:

  • От чего скончалась Евгения Добровольская
  • Какой болезнью болела актриса

В России от осложнений от онкологического заболевания умерла популярная российская актриса театра и кино, народная артистка России Евгения Добровольская.

Сообщается, что у актрисы случилась острая сердечная недостаточность.

видео дня

Как сообщил МХТ имени Чехова, Добровольской было 60 лет. О ее смерти . В театре добавили, что в последний год она "боролась с тяжелой болезнью", но "при всей жажде жизни и упрямстве духа физические силы оказались конечны".

"Ведущая актриса Художественного театра, за 33 года сыгравшая на его сцене десятки главных ролей. Наша Женя, бесконечно талантливая и бесстрашная и столь же бесконечно сомневающаяся, непредсказуемая, предельно искренняя, настоящая всегда и во всем", — говорится в сообщении.

Добровольская играла в МХАТ имени М. Горького, театре-студии под руководством Олега Табакова, театре-студии "Современник-2", а с 1991 года служила в МХТ имени Чехова. Она снялась во множестве фильмов и сериалов, в числе которых ленты "Механическая сюита", "Клетка для канареек", "Кризис среднего возраста", "32 декабря", "Пока не выпал снег", "Ирония судьбы. Продолжение", а также сериал "Королева Марго".

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, актриса Оливия Хасси, которая добилась международной известности в подростковом возрасте благодаря своей роли в нашумевшей экранизации "Ромео и Джульетты" 1968 года, умерла в возрасте 73 лет.

Ранее Главред рассказывал, что в стране-оккупанте умер автор хита "Ягода малина" - певец Вячеслав Добрынин. Смерть артиста подтвердила его супруга. Ему было 78 лет.

Вас также может заинтересовать:

Кто такая Евгения Добровольская

Евгения Добровольская - российская актриса театра и кино. Она родилась 26 декабря 1964 года в Москве. В 1998 году Добровольской было присвоено звание заслуженной артистки РФ, в 2005-м — народной артистки. Она получала призы за лучшую женскую роль на фестивалях в Польше, Одессе, Бердянске. В 2008 году Добровольская получила премию "Золотой орел" за лучшую женскую роль в фильме "Артистка".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Десятки дронов в день: РФ выбрала цели для новых ударов – тревожный прогноз

Десятки дронов в день: РФ выбрала цели для новых ударов – тревожный прогноз

20:56Украина
"Это его мечта": Зеленский объяснил, зачем Путин напал на Украину

"Это его мечта": Зеленский объяснил, зачем Путин напал на Украину

20:25Украина
Вашингтон не дал ВСУ добить россиян под Херсоном: в США раскрыли важные детали

Вашингтон не дал ВСУ добить россиян под Херсоном: в США раскрыли важные детали

19:48Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Молчун Игорь Николаев срочно покинул РФ вместе с женой - причина

Молчун Игорь Николаев срочно покинул РФ вместе с женой - причина

Секрет раскрыт: почему в СССР строили именно 9-этажки - объяснение удивит

Секрет раскрыт: почему в СССР строили именно 9-этажки - объяснение удивит

Гороскоп на завтра 11 января: Ракам - незабываемый день, Козерогам - большая прибыль

Гороскоп на завтра 11 января: Ракам - незабываемый день, Козерогам - большая прибыль

Предательница Анастасия Стоцкая показала свою дочь - копию путиниста Киркорова

Предательница Анастасия Стоцкая показала свою дочь - копию путиниста Киркорова

Сердце умирает: в РФ рассказали, выживет ли муж пропагандистки Симоньян

Сердце умирает: в РФ рассказали, выживет ли муж пропагандистки Симоньян

Последние новости

20:56

Десятки дронов в день: РФ выбрала цели для новых ударов – тревожный прогноз

20:28

Не для красоты: для чего на самом деле нужна наклейка на конфетах Ferrero RocherВидео

20:25

"Это его мечта": Зеленский объяснил, зачем Путин напал на Украину

20:16

"Может совершить суицид": назван реальный диагноз Андрея Губина

20:00

Умерла популярная российская актриса

Мир вступает в зону серьезных рисков, Трамп способен пренебречь интересами Украины - ШамшурМир вступает в зону серьезных рисков, Трамп способен пренебречь интересами Украины - Шамшур
19:48

Вашингтон не дал ВСУ добить россиян под Херсоном: в США раскрыли важные детали

19:37

Снегопады, гололедица и 3 уровень опасности: Украину накрывает похолодание

19:32

Для чего хозяйки кладут апельсиновые корки в соль: средство отмоет всю кухнюВидео

19:28

Журналист Иванов резко высказался о Железняке и Совсун, которые решили "покачать"

Реклама
19:15

Режим прекращения огня в Украине: эксперт рассказал, повлияет ли Трамп на ПутинаВидео

19:10

Новое заявление о прекращении войны в Украине от СШАмнение

19:03

США ударили по "кошельку" Путина: введены санкции против российской нефти

18:48

"Новый скандал": Налчаджиоглу рассказал о своей ориентации на отдыхе с другом

18:31

С Leopard и IRIS-T: СМИ узнали детали большого пакета помощи ФРГ Украине

18:27

IQ-тест для самых умных: найдите скрытые звезды среди снежинок за 5 секунд

17:59

"Не рассматривает": Валерий Леонтьев больше не будет развлекать россиян

17:57

Как открыть замерзшие двери автомобиля: интересный лайфхак для водителей

17:41

Стармер приедет в Украину для обсуждения ввода миротворцев - СМИ

17:37

Болгарский политик "положил глаз" на часть Украины: посольство остро ответило

17:20

"Сильный удар": новые санкции США затронут поставку нефти РФ в Индию – Reuters

Реклама
17:19

Путин пообещал доставить российский газ Словакии: Фицо заявил о гарантиях

17:17

Детектив НАБУ незаконно перешел границу и скрылся в Румынии - СМИ

17:14

Загадка на внимательность: где спрятано число 338 - его надо найти за 7 секунд

17:13

Порошенко еще не ответил за "трубу Медведчука", зато требует остановить транзит нефти - эксперт

17:10

ВСУ ударили по пункту управления РФ в Светлодарске: Генштаб раскрыл детали удара

17:07

Могут быть серьезные последствия: почему зимой не стоит долго гулять с собакой

17:03

В Украину идут сильные морозы: синоптик назвала дату изменения погоды

16:59

Будет состоять из 30 вещей: военным начнут выдавать "пакета раненого"

16:55

Будет большой урожай: 6 растений, которые очень хорошо будут расти после картофеляВидео

16:33

"Точка": Шмыгаль объяснил, почему Украина не остановит транзит нефти из РФ

16:27

Когда закончится война в Украине: что задумал Путин для 4 городов страны - прогноз

16:19

Как отполировать фары в домашних условиях: действенный лайфхак с лимономВидео

15:59

Указывают на важный признак: для чего в твердый сыр вставляют цифры

15:59

Что Трамп приготовил для Украины после своей инаугурации: неожиданный сценарийЭксклюзив

15:50

Одутловатое лицо и брыли: предательница Королева становится копией своей мамы

15:44

Будет ли заморозка вступления Украины в НАТО и ЕС: эксперт дал ответ

15:36

Можно ли пить зеленый чай с сахаром: эксперты дали окончательный ответ

15:28

Для чего нужна металлическая клипса на колбасе: неожиданный ответ

15:20

В МИД назвали причину переноса визита представителя Трампа в Украину

14:58

Деньги идут прямо в руки: какие ТОП-3 знака зодиака разбогатеют в 2025 году

Реклама
14:48

Сердце умирает: в РФ рассказали, выживет ли муж пропагандистки Симоньян

14:45

Украинские ракеты и дроны взорвали склад российских БПЛА под Ростовом – СМИ

14:42

Какие продукты не стоит готовить на чугунной сковородке: большинство удивится

14:30

Бронирование от мобилизации: какая еще одна категория подпадает теперь - Шмыгаль

14:17

Похолодание и мокрый снег накроют Украину: синоптик назвала дату

14:07

В семье Меган Маркл случилось горе: что произошлоВидео

14:00

"Вредит сама себе": в Польше резко обвинили Украину во "вмешательстве в выборы"

13:55

В "Дії" к штрафам автофиксации добавили фото и видео нарушения

13:43

Что будет, если не менять антифриз в авто: водителям рассказали о последствиях

13:41

Подготовка встречи Трампа с Путиным: в МИД анонсировали контакты Зеленского с США

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять