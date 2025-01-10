Добровольская играла в МХАТ имени М. Горького, театре-студии под руководством Олега Табакова.

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Умерла российская актриса Евгения Добровольская / Коллаж Главред, фото РосСМИ

Кратко:

От чего скончалась Евгения Добровольская

Какой болезнью болела актриса

В России от осложнений от онкологического заболевания умерла популярная российская актриса театра и кино, народная артистка России Евгения Добровольская.

Сообщается, что у актрисы случилась острая сердечная недостаточность.

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Как сообщил МХТ имени Чехова, Добровольской было 60 лет. О ее смерти . В театре добавили, что в последний год она "боролась с тяжелой болезнью", но "при всей жажде жизни и упрямстве духа физические силы оказались конечны".

"Ведущая актриса Художественного театра, за 33 года сыгравшая на его сцене десятки главных ролей. Наша Женя, бесконечно талантливая и бесстрашная и столь же бесконечно сомневающаяся, непредсказуемая, предельно искренняя, настоящая всегда и во всем", — говорится в сообщении.

Добровольская играла в МХАТ имени М. Горького, театре-студии под руководством Олега Табакова, театре-студии "Современник-2", а с 1991 года служила в МХТ имени Чехова. Она снялась во множестве фильмов и сериалов, в числе которых ленты "Механическая сюита", "Клетка для канареек", "Кризис среднего возраста", "32 декабря", "Пока не выпал снег", "Ирония судьбы. Продолжение", а также сериал "Королева Марго".

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Напомним, актриса Оливия Хасси, которая добилась международной известности в подростковом возрасте благодаря своей роли в нашумевшей экранизации "Ромео и Джульетты" 1968 года, умерла в возрасте 73 лет.

Ранее Главред рассказывал, что в стране-оккупанте умер автор хита "Ягода малина" - певец Вячеслав Добрынин. Смерть артиста подтвердила его супруга. Ему было 78 лет.

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Кто такая Евгения Добровольская Евгения Добровольская - российская актриса театра и кино. Она родилась 26 декабря 1964 года в Москве. В 1998 году Добровольской было присвоено звание заслуженной артистки РФ, в 2005-м — народной артистки. Она получала призы за лучшую женскую роль на фестивалях в Польше, Одессе, Бердянске. В 2008 году Добровольская получила премию "Золотой орел" за лучшую женскую роль в фильме "Артистка".

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