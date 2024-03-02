Умерла популярная дизайнер и "икона стиля"

Она прожила 102 года и фанатела от своей работы.

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Умерла Айрис Апфель / Коллаж Главред, фото Instagram/iris.apfel

В пятницу, в возрасте 102 лет, умерла икона стиля, дизайнер Айрис Апфель. Она умерла в своем доме в Палм-Бич, штат Флорида, сообщил представитель ее поместья.

По информации CNN, влиятельный дизайнер любила массивные аксессуары, джаз, работу и использовала любую возможность, которая попадалась ей на пути: от престижных художественных выставок до обложек журналов, косметической линии, документального фильма, модельного контракта и куклы Барби, созданной по ее образу.

"Я отдаюсь этому полностью, я очень увлечена тем, что делаю", — сказала Апфель в интервью CNN в 2018 году.

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Айрис Баррел родилась в Квинсе, штат Нью-Йорк, в 1921 году. Она была единственным ребенком в семье еврейских родителей Сэмюэля и Сэди Баррел.

Она описала себя как покупательницу с черным поясом, которая сделала свою первую покупку в возрасте 11 лет, когда мать дала ей 25 долларов на покупку платья на Пасху. Это стоило 12,95 долларов. Туфли и шляпа в тон обойдутся еще примерно в 8 долларов. Поездка на поезде туда и обратно стоит всего два пятака, или 10 центов.

C 1950 по 1992 год вместе со своим мужем Карлом она занималась текстилем, в том числе заключила контракт с Белым домом, продлившийся девять президентских сроков.

Она уже появлялась в модных журналах, включая Vogue Italia и Dazed & Confused, когда в 2019 году престижное агентство IMG предложило ей модельный контракт, когда ей было 97 лет, и она присоединилась к кругу ведущих моделей, включая Карли Клосс, Джоан Смоллс, Крисси Тейген и Белла и Джиджи Хадид.

Возможно, у нее и был собственный лейбл, но Апфель не мотивировали имена дизайнеров. Она с таким же удовольствием рылась по блошиным рынкам, как и по дорогим магазинам, в поисках необычных вещей, которые можно было бы надеть на ее маленькое тело.

У нее было 2,9 миллиона подписчиков в Instagram, но она выражала пренебрежение к социальным сетям.

"Это чертовски любопытно", — сказала она CNN в 2018 году. Мне плевать, что ты ел, и мне плевать, с кем ты спишь… Это огромная трата времени".

Однажды Апфель попросили всего в трёх словах определить своё отношение к жизни. "Только одна поездка", — сказала она.

Напомним, ранее стало известно о том, что Томас Кингстон умер в возрасте 45 лет. "С глубочайшей скорбью мы сообщаем о смерти Томаса Кингстона, нашего любимого мужа, сына и брата", — говорится в заявлении жены Томаса, леди Габриэллы Кингстон.

Напомним, популярный украинский блогер Юрий Ворожко скончался в возрасте 32 лет. Тело мужчины было обнаружено в бассейне одного из спортивных комплексов в Кропивницком.

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