Умерла младшая сестра: у Даниэля Салема случилось ужасное горе в семье

Украинский актер, ведущий и военный Даниэль Салем поделился трагической новостью.
На своей странице в Instagram, телеведущий выложил фото своей младшей сестры и сообщил, что она умерла.
"Мне не верится! Мы давно не виделись с тобой, но я не могу поверить в то, что мы больше никогда не увидимся… в этой жизни! Сладких снов тебе моя сестра", - написал он.
Сам телеведущий не пояснил, что случилось с его сестрой. Между тем в комментариях написали, что сестра телеведущего проживала в Ливане и предположили, что, возможно, с ней что-то случилось.
На фото - Даниэль Салем с сестрой:
Напомним, ранее Даниэль Салем удивил поклонников заявлением про то, что его 17-летние отношения с женой Марией закончены. Проблемы начали возникать еще до полномасштабной войны, но теперь все и вовсе сошло на нет.
Ранее также шоумен и Защитник Украины признался, что между смертью и вражеским пленом он без колебания выберет первое со словами "Слава Украине" на устах.
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