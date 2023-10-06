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Умерла мать скандального дуэта Anna Maria, получившая медаль "за возвращение Крыма" России

Алена Кюпели
6 октября 2023, 23:27 обновлено 6 октября, 23:53
Оккупантка Опанасюк в 2014 году получила медаль за оккупацию Крыма Россией.
дуэт Anna Maria
Дуэт Anna Maria пострадал из-за деятельности своих родителей / instagram.com/annamariaduet

В оккупированном Крыму умерла мать скандального украинского дуэта Anna Maria - Лариса Опанасюк.

По информации пропагандистских СМИ, 60-летняя женщина длительное время боролась с неизлечимым заболеванием.

Мать популярного в Украине дуэта занимала высокие должности в Крыму. Так,

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с 2006 по 2008 годы она занимала пост первого заместителя министра Совета министров Крыма, а в 2011-2014 годах руководила Республиканским комитетом по охране культурного наследия.

После оккупации Крыма террористической Россией, Опанасюк назначили заместителем председателя так называемого совета министров Крыма – руководителем аппарата правительства оккупированного полуострова.

В ноябре 2019 года она заняла пост уполномоченного по правам человека в оккупированном Крыму, а в 2023 году уволилась по собственному желанию.

Кстати, мать певиц была даже награждена оккупантами медалью "За возвращение Крыма" (2014) (за оккупацию полуострова), медалью Республики Крым "За доблестный труд" (2015).

К слову, певицы никак не прокомментировали смерть родственницы и не сделали никаких заявлений в своих социальных сетях.

Напомним, ранее участницы нацотбора на Евровидение-2019 певицы Мария и Анна Опанасюк (дуэт Anna Maria), которые оскандалились с заявлением по Крыму, активно гастролировали по украинским военным частям и поддерживали украинских военных.

Ранее также певицы Мария и Анна Опанасюк (дуэт Anna Maria), которые оскандалились с заявлением по Крыму, расплакались прямо на сцене нацотбора на Евровидение-2019 после своего выступления.

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