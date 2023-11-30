Умерла актриса из сериала "Секс в большом городе"

Она получила несколько номинаций на премию Эмми, в том числе за "Секс в большом городе".

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Умерла актриса из "Секса в большом городе" / Коллаж Главред, фото Instagram/wassadamo, скриншот YouTube

Фрэнсис Стернхаген, актриса, удостоенная премии "Тони", известная тем, что играла грозных женщин на сцене в фильмах "Шофёр мисс Дэйзи" и на экране в фильмах "Приветствие", "Мизери" и "Секс в большом городе", умерла в своем доме в Нью-Йорке. Ей было 93.

По информации The Guardian, ее сын Джон Карлин подтвердил ее смерть в Instagram. "Фрэнни", — написал он. "Мама. Фрэнсис Штернхаген. В понедельник вечером, 27 ноября, она мирно скончалась у себя дома, за полтора месяца до своего 94-летия… Лети, Фрэнни. Занавес опускается над жизнью, прожитой так богато, страстно, смиренно и щедро".

Штернхаген получила две премии "Тони", обе в качестве главной актрисы в пьесе, за две совершенно разные роли: за роль тети Лавинии в бродвейской постановке "Наследницы" 1995 года по мотивам романа Генри Джеймса "Вашингтон-сквер" и за несколько ролей в "Хорошем докторе".

Но наиболее узнаваема зрителями она стала благодаря ряду запоминающихся ролей на экране, в том числе роли матери Клиффа Клавина в "Приветствиях", аристократической бабушки доктора Джона Картера в "Скорой помощи" и матери Трея Макдугала в "Сексе в большом городе". Она получила три номинации на премию "Эмми": две за "Приветствие" и одну за "Секс в большом городе".

Напомним, американская актриса Сара Джессика Паркер стала живым воплощением слова "мода" благодаря главной роли в культовых сериалах "Секс в большом городе" и "И просто так...". Стиль, который для Кэрри Бредшоу создали костюмеры, Паркер переняла и в реальной жизни.

Ранее также 57-летняя американская актриса Сара Джессика Паркер, известная благодаря роли Кэрри Бредшоу в культовом сериале Секс в большом городе, попала в фотоприцел папарацци в весьма нелестном виде.

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