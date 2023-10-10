Артист выслуживался перед оккупационными властями и поддерживал террориста Путина.

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Умер украинский актер-коллаборант, коллаж Главред, фото Обозревателя

На днях стало известно о том, что скончался актер, уроженец Луганска Михаил Голубович.

Он прославился ролями в фильмах "Пропала грамота", "Дума о Тарасе Бульбе", "Дорога на Сечь", "Козаки идут" и другими. А также он прославился тем, что встал на сторону коллаборантов и получил орден из рук террориста Путина, который долгие годы терроризирует Украину.

Тогда диктатор присвоил коллаборанту звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации".

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По информации "Обозревателя", уроженец Черкасской области в 2014 году жил в Луганске, где возглавлял Луганский академический украинский музыкально драматический театр.

После того, как Россия оккупировала украинские территории, Голубович продолжил работать на благо оккупационным "властям" и прославлять страну-агрессора. О смерти народного артиста Украинской ССР сообщили местные СМИ.

Ранее умерла мама Кузьмы Скрябина Ольга Михайловна. Ей было 76 лет. Женщина, которая воспитала украинскую музыкальную легенду, пережила сына на 8 лет.

Также стало известно, что в возрасте 61 года скончался известный украинский модельер Петр Сорокин. Он был основателем и владельцем одноименного бренда, который специализировался на создании женской одежды.

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