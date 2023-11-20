Умер участник шоу Голос країни-11 Владимир Каверин

Каверин пережил оккупацию Гостомеля, но спустя год неожиданно его сердце остановилось.

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Умер Владимир Каверин / коллаж: Главред, фото: pexels.com, Скриншот

Владимир Каверин, бывший моряк, певец и участник 11 сезона шоу Голос країни, умер в возрасте 67 лет. Об этом сообщил Александр Мадей, руководитель Центрального дворца культуры города Черновцы.

Причины смерти артиста не разглашаются. Известно, что Каверин пережил оккупацию - последние годы он жил в Гостомеле, куда перебрался из Черновцов. Там он был известен своим вокальным талантом, и переехал поближе к столице, чтобы посвятить себя творчеству.

Такой шанс представился Владимиру в 2021 году, когда он прошел кастинг на музыкальное шоу Голос країни-11. На слепых прослушиваниях мужчина исполнял песню группы The Hardkiss - "Журавли", и попал в команду звездного тренера Олега Винника.

На вокальных боях Владимир Каверин выступил с песней своего наставника "Вовчиця", и уступил победу известному актеру Виталию Борисюку.

Смотрите выступление Владимира Каверина на слепых прослушиваниях Голосу країни-11:

Ранее стало известно, что украинский телеведущий, бывший участник КВН и экс-советник секретаря СНБО Сергей Сивохо умер в 54 года. Прощание с артистом проходило в Октябрьском дворце в Киеве.

Также звезда "Игры престолов", актер и бодибилдер Хафтор Бьернссон сообщил про смерть нерожденной дочери. Сердце девочки, которую назвали Грейс Морган, перестало биться на 21.5 неделе.

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