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Умер Роберто Кавалли

Алена Кюпели
12 апреля 2024, 21:42
Последние 15 лет рядом находилась его партнерша Сандра Бергман Нильсонн, от которой два года назад у него родился ребенок Джорджио.
Умер Роберто Кавалли
Умер Роберто Кавалли / Коллаж Главред, фото Викепедия

Итальянский дизайнер Роберто Кавалли скончался сегодня во Флоренции.

По информации Corriere della sera, ему было 83 года. И он какое-то время болел. С ним рядом последние 15 лет находилась его партнерша Сандра Бергман Нильсонн, от которой два года назад у него родился ребенок Джорджио.

Джордио стал шестым ребенком после Томмазо и Кристианы, рожденных от первого брака с Сильванеллой Джаннони, и Роберта, Рашель и Даниэле от второго брака с Евой Дюрингер, которая также была его правой рукой в ​​модном "приключении", начавшемся в семидесятые годы.

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Кавалли продал свой бренд в 2015 году, почти сразу после последнего показа в сентябре того же года.

Кавалли родился во Флоренции 15 ноября 1940 года. В детстве он осиротел: его отец погиб во время нацистского рейда на площади Кастель Нуово Саббиони (Ареццо). Эти образы - воспоминания об утре, отчаяние и боль - навсегда останутся в нем: до 20 лет он заикался и имел много проблем с концентрацией внимания.

Кто такой Роберто Кавалли

Роберто Кавалли - итальянский дизайнер одежды, основатель бренда Roberto Cavalli. Характерные черты стиля Кавалли: рисунки, имитирующие шкуры животных, использование мягкой кожи, лоскутная техника, декорирование вещей блёстками и стразами, пишет Википедия.

Однако ему удалось окончить Флорентийскую академию - настолько велика была его страсть сначала к искусству, затем к фотографии и, наконец, к моде. В семидесятые годы он запатентовал процесс печати на коже и начал создавать лоскутные одеяла из материалов и цветов.

В 1970 году он представил свою первую коллекцию на парижском показе прет-а-порте. Он открыл небольшой магазин в Сен-Тропе по продаже подержанных и переработанных джинсов в своем собственном стиле, куда пришли Бриджит Бардо и Мик Джаггер.

Его визитной карточкой стали платья с леопардовым, зебровым или тигровым принтом: шифон и шелк, прозрачность и чувственность в высшей степени. Сам он в своем последнем интервью сказал, что это было именно одно из тех, что было его самым любимым, единственным в жизни: "Платье с головой тигра, которое я заставил надеть Синди Кроуфорд, когда она приехала из Тринита-ди-Монти, на площади Пьяцца ди Спанья. Потому что оно говорило о природе так же, как фотографии моих цветов и животных. Которое многие потом копировали. Но для меня было достаточно быть первым".

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