Актер Александр Якимчук долго боролся с заболеванием.

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Александр Якимчук / Фото Суспильне

Остановилось сердце актера областного музыкально драматичного театра, Народного артиста Украины Александра.

Об этом Суспильному рассказал руководитель театра Сергей Скулинец.

По словам внучки артист Софии, последний период жизни артист боролся с болезнью.

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Народный артист Украины Александр Якимчук родился 7 сентября 1955 года в Омске, среднее образование получил в Луцке – говорит коллега Мирослав Юзефович. Помнится, 50 лет назад будущий актер пришел работать монтировщиком декораций, затем служил два года в армии. Вернулся в театр уже артистом балета, впоследствии регулярно получал роли.

"Любая роль от простачка к царю ему удавалась. Он стал режиссером. Не только режиссером – он много написал", – говорит Мирослав Юзефович.

Коллеги артиста активно деляться позитивными моментами и воспоминаниями об актере. Сообщается также, что с актером будут прощаться 19 апреля, в 10 часов в фойе областного драмтеатра.

Напомним, ранее стало известно о том, что умерла невестка российской певицы, которая открыто не поддержала военное нападение России на Украину, Аллы Пугачевой.

По информации информационной помойки Стархит, умерла бывшая жена племянника Пугачевой Влада. Издание также сообщает, что Виктория Фадеева скончалась в возрасте 48 лет.

Ранее российский музыкальный продюсер и муж путинистки Валерии Иосиф Пригожин практически попал в больницу.

По информации российского пропагандистского издания "Известия", Пригожину стало плохо во время съемок шоу "Звезды сошлись". Ему вызвали скорую помощь.

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