Умер легенлдарный украинский телеведущий

https://stars.glavred.info/umer-legenldarnyy-ukrainskiy-televedushchiy-10538297.html Ссылка скопирована

Не стало народного артиста Анатолия Дриженко / Коллаж Главред, фото facebook.com/ODESSAUKRTHEATER/

На 83 году скончался легендарный украинский актер, ведущий детской программы "Сказки деда Панаса" - Анатолий Дриженко.

Как сообщил Одесский академический украинский музыкально-драматический театр имени В.Василько, прощание с артистом состоится уже сегодня на сцене театра.

"Более полувека корифей театра, ведущий мастер Одесской украинской сцены, известный артист театра и кино дарил людям радость своим творчеством. Мудрый, энергичный, искренний, щедрый Анатолий Николаевич был центром - душой коллектива...Выражаем глубокое соболезнование семье, коллегам, друзьям, зрителям – всем почитателям таланта выдающегося Артиста и Человека", - написали на странице театра на Facebook.

видео дня

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.