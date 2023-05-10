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"Ударил HIMARS": российский путинист Валуев рассказал, как его чуть не убило в Лисичанске

Алена Кюпели
10 мая 2023, 23:17 обновлено 10 мая, 23:52
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Николай Валуев чуть не погиб в Украине, пребывая на окупированной территории.
Валуев
Николай Валуев испугался HIMARS / УНИАН

Российский недалекий боксер, депутат российского террористического парламента Николай Валуев рассказал, как его чуть не убило на оккуgированной территории - в Луганске.

По словам бывшего боксера, инцидент произошел при посещении Луганска. В тот момент, когда экс-спортсмен вошел в командный пункт, в помещение прилетела ракета американского реактивного комплекса. Снаряд, к сожалению, чудом не сдетонировал, пишет Стархит.

"Мы вошли в командный пункт, и в этот момент туда ударил HIMARS, но не разорвался. Погиб человек, который отдыхал в соседней комнате. Ему оторвало ноги, и от потери крови он скончался. Это все перед нами произошло", - делится путинист и оккупант.

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Некоторое время назад Валуев рассказал журналистам о том, почему решил завязать со спортом. Оказалось, его высокий рост и крупное телосложение — результат неправильной работы определенной части мозга. Что, собственно, и поясняет, почему он поддерживает российских оккупантов и поддержку террориста-путина.

Напомним, ранее российский певец Филипп Киркоров, который перекроил себя с ног до головы и даже приделал себе новые ягодицы, начал во всю использовать их во время своих концертов.

Ранее также центре Львова прохожий сделал замечание пассажирам автомобиля Range Rover, потому что те громко слушали песню российского исполнителя Григория Лепса, который поддерживает страну-оккупанта Россию и посещал оккупированные территории Украины. Позже им вручили повестки.

Кроме того, сотрудники Службы безопасности Украины собрали доказательную базу против известного актера из страны-агрессора РФ Владимира Машкова, поддерживающего агрессивную политику диктатора Путина и оправдывающего полномасштабное вторжение русской армии.

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