Скандальна Лобода повернулася до Києва і влаштувала тур по українським радіостанціям

Світлана Лобода / instagram.com/lobodaofficial/

Світлана Лобода представила кліп Алана Бадоєва на пісню Алло, і приїхала в Україну, щоб пройтися по радіостанціях з її прем'єрою в ефірі.

Скандальна співачка, яка живе і працює в Росії, встигла побувати на радіо "П'ятниця", "Наше Радіо", "Російське радіо. Україна", "NRJ Україна" - це вона показала у своїх сторіз.

Режисер кліпу український Алан Бадоєв вже не раз співпрацював з Лободою та іншими артистами, які під час російської агресії в Україні живуть і будують кар'єру в країні-агресорі.

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Світлана Лобода - кліп Алло

Як відомо, Повалій і Лобода в День Незалежності України виступили в Росії.

Світлану Лободу критикують за її неоднозначну позицію щодо агресії Росії в Україні.