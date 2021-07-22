Скандальна Лобода повернулася до Києва і влаштувала тур по українським радіостанціям

Світлана Лобода приїхала в Україну і представила пісню на радіо.
Світлана Лобода представила кліп Алана Бадоєва на пісню Алло, і приїхала в Україну, щоб пройтися по радіостанціях з її прем'єрою в ефірі.
Скандальна співачка, яка живе і працює в Росії, встигла побувати на радіо "П'ятниця", "Наше Радіо", "Російське радіо. Україна", "NRJ Україна" - це вона показала у своїх сторіз.
Режисер кліпу український Алан Бадоєв вже не раз співпрацював з Лободою та іншими артистами, які під час російської агресії в Україні живуть і будують кар'єру в країні-агресорі.
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Світлана Лобода - кліп Алло
Як відомо, Повалій і Лобода в День Незалежності України виступили в Росії.
Світлану Лободу критикують за її неоднозначну позицію щодо агресії Росії в Україні.
Автор: Олександр Галаджій