"Рот закрила - сиджу": Полякова відверто розповіла про свої екстравагантні витівки

Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic/

Оля Полякова поясниал кілька скандалів, в які влипла за останній час - дивне фото з донькою Машею і скандальні "розборки" з братами Меладзе, які назвали її фріком.

Катя Осадча для шоу Світське життя розпитала Олю Полякову щодо зміни іміджу для пісні Доросла дівчинка - для неї Полякова обрізала довге розкішне волосся.

"Що мені вживатися? Рот закрила - сиджу, ваяють. Одна турбота - все це вигадати", - рубонула Полякова.

Катя Осадча натякнула на плагіат в образі Полякової - вона за кимось вже все це повторила.

"Ну, я фанатка групи Roxette, і коли я робила свою Дорослу дівчинку, то вирішила, що повинна бути схожа на солістку. Я ж панк-рокерша в душі. Вже можна брати до уваги свої почуття, свої бажання, жити зухвало", - пояснила вона.

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Полякова відреагувала на фото Маші зі зброєю, яку робила на дні народження чоловіка.

"Я завжди думаю, що я роблю-це жарт. Це Куба, наркоісторія. І тому вона була одягла цей наряд і взяла цю зброю", - пояснила Ольга.

Крім того, Катя Осадча розпитала Полякову щодо звинувачень з боку братів Меладзе.

"Цим меседжем я хотіла сказати - ніколи не мовчіть, коли вас ображають. Чому це я повинна мовчати, коли людина вирішила мене знецінити? Це правда, і я маю право цю правду озвучити. Як круто, що в нашій країні ми можемо спокійно говорити, і ніякої Меладзе, і навіть президент не може напаскудити, якщо правда звучить. Люди можу говорити і захищати свої права, не боячись, що їх закриє податкова поліція", - оголосила Полякова.

Вона додала, що якби це була неправда - представники Меладзе вже їй би подзвонили. Їй шкода, що в усьому світі, крім України захищають жертву - у нас же жертва винна сама.

Подивитися повністю шоу Світське життя за 31 Липня можна онлайн на сайті 1plus1.video.