Netflix екранізує Телефон містера Харрігана пера Стівена Кінга

Відомі продюсери працюють з Netflix над спеціальною адаптацією розповіді Стівена Кінга.
Телесервіс Netflix після провалу кількох екранізацій Стівена Кінга, готуватися знімати фільм за ще однією розповіддю Кінга.
Як повідомляє видання What's on Netflix, продюсерами будуть Райан Мерфі і Джейсон Блу, виконавчий продюсер Джеремі Голд.
Джон Лі Хенкок, який зняв Диявола в деталях, виступить режисером і сценаристом картини.
Для Netflix Джон Лі Хенкок працював над фільмом розбійники, який залишається однією з найбільш недооцінених перлин Netflix.читайте такожNetflix викупив франшизу фільмів з Деніелом Крейгом
Це буде четвертий проект Netflix за мотивами творів Стівена Кінга після гри Джеральда, 1922 і у високій траві. Фільмом займуться Blumhouse Productions, Ryan Murphy Productions і Paper Pictures.
У центрі сюжету буде американський підліток, якого найняв до себе в якості читця мультимільйонер Харріган. Після того, як його роботодавець помер, головний герой вирішив покласти в труну айфон. І, як виявилося, так можна спілкуватися зі своїм другом з могили.
Акторський склад не оголошували, але журналісти оголосили, що варто очікувати деяких постійних клієнтів Райана Мерфі з багатьох серіалів, які він знімав за ці роки.
Зйомки почнуться в жовтні 2021 року в США. Коли вийде фільм, невідомо.