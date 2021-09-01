Netflix екранізує Телефон містера Харрігана пера Стівена Кінга

Стівен Кінг / Getty Images

Телесервіс Netflix після провалу кількох екранізацій Стівена Кінга, готуватися знімати фільм за ще однією розповіддю Кінга.

Як повідомляє видання What's on Netflix, продюсерами будуть Райан Мерфі і Джейсон Блу, виконавчий продюсер Джеремі Голд.

Джон Лі Хенкок, який зняв Диявола в деталях, виступить режисером і сценаристом картини.

Для Netflix Джон Лі Хенкок працював над фільмом розбійники, який залишається однією з найбільш недооцінених перлин Netflix.читайте такожNetflix викупив франшизу фільмів з Деніелом Крейгом

Це буде четвертий проект Netflix за мотивами творів Стівена Кінга після гри Джеральда, 1922 і у високій траві. Фільмом займуться Blumhouse Productions, Ryan Murphy Productions і Paper Pictures.

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У центрі сюжету буде американський підліток, якого найняв до себе в якості читця мультимільйонер Харріган. Після того, як його роботодавець помер, головний герой вирішив покласти в труну айфон. І, як виявилося, так можна спілкуватися зі своїм другом з могили.

Акторський склад не оголошували, але журналісти оголосили, що варто очікувати деяких постійних клієнтів Райана Мерфі з багатьох серіалів, які він знімав за ці роки.

Зйомки почнуться в жовтні 2021 року в США. Коли вийде фільм, невідомо.