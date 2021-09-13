Назвали переможців премії MTV Video Music Awards 2021

У Нью-Йорку пройшла нова церемонія нагородження MTV Video Music Awards.
У ніч на 13 Вересня Нью-Йорк пройшла церемонія нагородження музичною премією MTV Video Music Awards 2021.
На тлі ослаблення карантинної ситуації з коронавірусом організатори церемонії нагородження провели її з глядачами і червоною доріжкою, а також з живими нагородженнями зірок.
У 2020 році церемонія пройшла в 5 локаціях з зум-зустрічами і без публіки. Цього разу MTV Video Music Awards 2021 організували на спортивній арені Барклайс-центр. Зірки були або вакциновані, або здавали ПЛР-тести, багато хто виходив на сцену особисто.
MTV Video Music Awards 2021 - переможці
- Відео року - Lil NAS X MONTERO (Call Me By Your Name).
- Артист року - Джастін Бібер.
- Кращий новий артист - Олівія Родріго.
- Краща група - BTS.
- Найкраща пісня - Олівія Родріго - Drivers license.
- Найкращий перформанс року - Олівія Родріго - Drivers license.
- Краща колаборація - Doja Cat ft. SZA – Kiss Me More.
- Краща пісня в стилі поп - Justin Bieber ft. Daniel Caesar, Giveon – Peaches.
- Краща пісня в стилі хіп-хоп - Travis Scott ft. Young Thug & M.I.A. – FRANCHISE.
- Краща пісня в стилі R&B - Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic – Leave The Door Open.
- Краща пісня в стилі k-pop - BTS - Butter.
- Кращий латиноамериканський трек - Billie Eilish & ROSALÍA - Lo Vas a Olvidar.
- Краща пісня в стилі рок - John Mayer - Last Train Home.
- Кращий альтернативний трек - Machine Gun Kelly ft. Blackbear – My Ex's Best Friend.
- Кращий художній напрямок - Saweetie ft. Doja Cat – Best Friend. Художній напрямок - Art Haynes.
- Відео всіх часів - Billie Eilish - Your Power.
- Краща режисерська робота - Lil NAS X MONTERO (Call Me By Your Name). Режисери - Lil nas X і Таня Муіньо.
- Краща хореографія - Harry Styles - Treat People With Kindness. Хореографія - Paul Roberts.
- Краща операторська робота - Beyoncé, Blue Ivy, SAINt JHN, WizKid – BROWN SKIN GIRL. Оператори - Benoit Soler, Malik H. Sayeed, MOHAMMAED ATTA AHMED, Santiago Gonzalez, Ryan Helfant.
- Кращі візуальні ефекти - Lil NAS X MONTERO (Call Me By Your Name). Візуальні ефекти - Mathematic.
- Кращий монтаж-Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic – Leave The Door Open. Монтаж - Troy Charbonnet.
Музичний канал MTV заснував премію MTV Video Music Awards близько 40 років тому, і регулярно нагороджує діячів світової музичної індустрії за досягнення на терені. Оцінюються пісні, кліпи, постановка, різні течії та стилі музики.