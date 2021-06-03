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Мішель Андраде зізналася, скільки їй платить Потап за концерти і пісні

3 червня 2021, 14:12

Українська співачка, учасниця шоу Танці з зірками Мішель АНдраде відверто розповіла про своє життя.

Мішель Андраде
Мішель Андраде / instagram.com/mishvirmish/

Українсько-болівійська співачка Мішель Андраде вже вдруге поспіль стала ведучою нового сезону Орел і решки, і напередодні шоу розповіла багато цікавого про своє життя і творчість.

У своєму шоу "33 за 3" дружина Діми Комарова Олександра Кучеренко грунтовно розпитала дівчину про особисте.

Як виявилося, красуня-Мішель колись страждала від комплексів, вона може знятися в оголеній фотосесії, і вона не хоче співати дуетом з Винником.

"Він класний, але у нас різні стилі", - пояснила своє рішення щодо повелителя вовчиць Андраде..

Дівчина зізналася, що у неї колись був комплекс росту, але, коли вона стала старшою, то благополучно переросла його.

Співачка заінтригувала інформацією щодо своїх заробітків. Олександра зазначила, що за чутками, Mozgi Entertainment платить своїм артистам 10% від гонорарів.читайте такожСтало відомо, скільки коштує оголена фотосесія Ані Лорак

"Взагалі, по різному буває, - засміялася Мішель, - іноді більше буває".

Вона також зізналася, що в принципі здатна знятися у відвертій фотосесії повністю голою, але не зараз.

"Не знаю, поки що не готова. Може, якщо це щось красиве, і сама захочу це зробити", - сказала вона.

Мішель Андраде
Мішель Андраде / instagram.com/mishvirmish/

Нагадаємо, всі випуски шоу Танці з зірками 2019, де також перемогла зірка кріпосної Ксенія Мішина, можна подивитися онлайн на сайті 1plus1 video.

Олександра Кучеренко Мішель Андраде новини шоу бізнесу
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