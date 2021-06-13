Аніта Луценко вперше показала свого чоловіка на світському заході

Аніта Луценко / instagram.com/anitasporty/

Тренер Аніта Луценко зі своїм коханим вперше прийшла на світський захід.

У коментарі Каті Осадчій на шоу Світське життя фітнес-тренер розповіла, як так вийшло, що вона нарешті вибралася з чоловіком у світ.

Вона зізналася, що поки що вони не розписалися як чоловік і дружина, і Олександр поки що сам не хоче потрапляти під камери.

"Він не хоче, йому це не подобається. Саша дружить з Іраклі, так що це була ідеальна поїздка. Ми відзначили день народження і весілля. І я вважаю, що це був дуже хороший подарунок", - сказала Аніта.

Крім того, дівчина зізналася, що в грузинській кухні намагається уникати деяких страв, наприклад хінкалі, і пожартувала у відповідь на питання Каті Осадчої щодо реакції на тренерку за столом.

Луценко сказала, що заспокоює всіх за столом тим, що вони ж їй не платили їй за схуднення, так що вони можу на Дивитися на неї з побоюванням.

Нагадаємо, що повний випуск шоу Світське життя з Катею Осадчою за 12 червня можна подивитися онлайн на сайті 1+1 video.