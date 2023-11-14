У Олега Винника жестко прокомментировали слухи о возвращении на сцену

В сети распространяется слух о том, что украинский певец Олег Винник, который с начала нападения России на Украину, исчез с радаров украинских СМИ, якобы собирается вернутся на сцену из-за финансовых проблем.
Между тем, такую информацию прокомментировала руководительница официального фан-клуба певца Валерия Барон, которую цитирует Телеграмм-канал Музвар.
По информации канала, Винник будет все важные новости комментировать сам лично. "Как только будет подготовка к туру, СМИ узнают об этом напрямую от него", – сказано в сообщении.
Барон также рассказала, что с начала военного вторжения России Винник своими средствами помогает Вооруженным силам Украины.
Ранее Олег Винник пояснил, будет ли переводить свои суперхиты на украинский язык по примеру многих украинских артистов. По этому поводу артист имеет крайне категоричное мнение.
Также певец, неожиданно для своих поклонниц, раскрыл имя своей супруги, а также подтвердил наличие у него сына. Винник отметил, что ребенка он скрывал ради его же безопасности.
Вас также может заинтересовать:
- Главная фанатка Олега Винника показала, как сейчас выглядит его грустная жена
- Винник не вернется в Украину: продюсер рассказал про планы певца
- Мыл туалеты в Германии: друг Винника раскрыл неожиданные подробности об артисте