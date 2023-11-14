УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
  1. Главная
  3. Stars

У Олега Винника жестко прокомментировали слухи о возвращении на сцену

Алена Кюпели
14 ноября 2023, 12:21
Олег Винник пока молчит о будущих концертах.
Винник
Олег Винник все важные заявления будет делать сам / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

В сети распространяется слух о том, что украинский певец Олег Винник, который с начала нападения России на Украину, исчез с радаров украинских СМИ, якобы собирается вернутся на сцену из-за финансовых проблем.

Между тем, такую информацию прокомментировала руководительница официального фан-клуба певца Валерия Барон, которую цитирует Телеграмм-канал Музвар.

По информации канала, Винник будет все важные новости комментировать сам лично. "Как только будет подготовка к туру, СМИ узнают об этом напрямую от него", – сказано в сообщении.

видео дня
Комментарий официального лица от Олега Винница
Комментарий официального лица от Олега Винница / Скриншот

Барон также рассказала, что с начала военного вторжения России Винник своими средствами помогает Вооруженным силам Украины.

Ранее Олег Винник пояснил, будет ли переводить свои суперхиты на украинский язык по примеру многих украинских артистов. По этому поводу артист имеет крайне категоричное мнение.

Также певец, неожиданно для своих поклонниц, раскрыл имя своей супруги, а также подтвердил наличие у него сына. Винник отметил, что ребенка он скрывал ради его же безопасности.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Олег Винник новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Ударят морозы: синоптик назвала дату резкого похолодания

Ударят морозы: синоптик назвала дату резкого похолодания

12:28 Синоптик
ВСУ нацелились на Мелитополь: пошли в наступление и "перемололи" сотни россиян

ВСУ нацелились на Мелитополь: пошли в наступление и "перемололи" сотни россиян

11:52 Украина
Байден не убедит Си Цзиньпина отказаться от поддержки России - Кулик

Байден не убедит Си Цзиньпина отказаться от поддержки России - Кулик

11:15 Эксклюзивы
Все главные новости

Последние новости

12:28

Ударят морозы: синоптик назвала дату резкого похолодания

12:21

У Олега Винника жестко прокомментировали слухи о возвращении на сцену

12:15

Если вы хотите, чтобы вредители ели вашу грядку, посадите эти цветы - эксперт

12:09

Melovin эксклюзивно раскрыл подробности своей болезниВидео

12:08

Почему в Киеве сбивают баллистику, а в других городах – нет: ответ ВСУ

Заход в Крым будет тяжелым, Украине нужна переправка техники на левый берег - СелезневЗаход в Крым будет тяжелым, Украине нужна переправка техники на левый берег - Селезнев
11:58

Лунный календарь 15 ноября 2023: болезни в этот день требуют немедленного лечения

11:53

Китайский гороскоп на завтра 15 ноября: Собакам - терпения, Петухам - неожиданность

11:52

ВСУ нацелились на Мелитополь: пошли в наступление и "перемололи" сотни россиян

11:35

Ампутировали ногу: стало известно о состоянии мамы с младенцем, обстрелянных оккупантами

Реклама
11:21

Корни "попрут" через две недели: ложка этой специи спасет орхидею от гибели

11:18

От желтого до чистого белого: как быстро очистить дно унитаза в домашних условиях

11:15

Байден не убедит Си Цзиньпина отказаться от поддержки России - КуликЭксклюзив

11:09

Одна тьма: Мисс Украина Вселенная рассказала, как хотела покончить с собой из-за измены мужа и подруги

10:59

Удар по оккупантам на Херсонщине: дроны взорвали здание "полиции" РФ

10:49

Украинцам придет третья платежка за газ: за что придется доплатить

10:46

Как избавиться от льда на машине: 4 "фишки", которые должен знать каждый

10:40

Гороскоп на сегодня 15 ноября 2023: Деве - финансовые трудности, Козерогу - безделье

10:36

Надеюсь, вы скучали: Гайтана обрадовала поклонников новым заявлениемВидео

10:11

Певец Melovin признался, какая у него неизлечимая болезнь

09:55

В РФ атаковали завод по производству ракет "Кинжал" и производителя боеприпасов

Реклама
09:43

Как ухудшение погоды повлияет на боевые действия: в ISW дали прогноз на зиму

09:38

РФ будет массированно бить по энергообъектам: США хотят помочь Украине защититься

09:16

Какой праздник завтра 15 ноября: день в мировой и украинской истории, церкви

09:07

Фарион открестилась от "сдачи" студента из Крыма и обвинила во всем ФСБ

08:50

Новые правила финансирования беженцев: чего ждать украинцам в Германиимнение

08:44

Не вместе с порошком: эксперт рассказал, когда добавлять кондиционер в стиралку

08:36

Блинкен и Ермак встретились в Вашингтоне: о чем говорили

08:35

Украина может столкнуться с тем, что ей нужно вести переговоры с РФ – Washington Post

07:57

Ночью оккупанты ударили по Украине "Искандером" и "Шахедами": сколько сбила ПВО

07:20

Зачем оккупанты заговорили о "жесте доброй воли" на Херсонщине: в ISW назвали версии

06:46

Советник Байдена о помощи Украине: Возможности США уменьшаются с каждой неделей

06:10

Цирк им. Орбана продолжаетсямнение

05:00

Здоровье притянется на целый год: что можно и нельзя делать 15 ноября

04:30

"РФ хочет до марта 2024-го отчитаться об успехах": эксперт спрогнозировал шаги россиян

03:43

ВСУ готовятся к худшим сценариям на фронте в случае погодных изменений - боец

03:05

Аналитик пояснил, чего ждать Киеву от рекомендаций Еврокомисии на вступление Украины в ЕС

02:30

"Морпехи творят чудеса": стали известны детали боев на левобережье Херсонщины

02:00

"Почувствуется в 2025": Буданов рассказал о возможной затяжной войне в Украине

01:30

Украинская теннисистка показала жару в купальнике во время медового месяца

13 ноября, понедельник
23:29

ВСУ "аннулировали" одного из создателей "Реальных пацанов" и "Папиных дочек"

Реклама
23:15

"Увольнение" генералов: в Минобороны впервые прокомментировали слухи

22:39

Разведка узнала планы РФ: Зеленский рассказал о подготовке мощного ответа врагу

22:31

Израиль взял под контроль Сектор Газа, террористы в панике убегают - Минобороны

22:16

"Самотні москалі": в сети завирусился шедевральный римейк на песню ЛоракВидео

21:55

Галкин показал свою прекрасную дочь Лизу

21:42

"Путин рано радуется": в Германии анонсировали мощную военную помощь Украине

21:30

Под Бахмутом стало больше россиян, преимущество в выстрелах - за РФ: есть случаи "дуэлей" БПЛА

21:07

Потеряете защиту и придет беда: мольфар назвал 3 вещи, которые никогда нельзя выбрасыватьВидео

20:58

"Никогда не сушите одежду в спальне": в каких комнатах опасно сушить вещи

20:52

В "Львовской политехнике" отреагировали на скандал с Фарион

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять