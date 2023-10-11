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У Лорак "зажевало пластинку": певица сделала скандальное заявление

Анна Подгорная
11 октября 2023, 16:46 обновлено 11 октября, 16:52
Голубка мира, чьи крылышки покрыты кровью невинных украинцев, поделилась своим видением идеального мира.
Ани Лорак
Ани Лорак опозорилась заявлением про мир во всем мире / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak

Певица Ани Лорак стремительно теряет доверие даже лояльной к ней аудитории - многих она в своем блоге в Instagram уже порядком утомила своими рассуждениями про вселенскую любовь и мир во всем мире.

В своем недавнем посте, который она сопроводила безликим, стоковым снимком из интернета, она поделилась с теми, кому еще не надоело ее читать, своей настоящей мечтой.

Оказалось, что певица мечтает вовсе не о миллионах кровавых рублей, которые она получает от страны-оккупанта за выступления и отработку пропагандистских нарративов. Чего ей действительно хочется, так это мир в любви и без боли.

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"Моя самая большая мечта сегодня – чтобы каждое человеческое сердце было наполнено любовью, которая смогла бы растворить всю боль, ненависть, гнев и обиду сразу. Чтобы мы все, наконец, увидели друг друга как одну семью в необъятности Вселенной. Я все еще верю в нас..." - рассказала Лорак.

Желание, безусловно, похвальное, но из-под пера человека, который одобряет и финансово поддерживает нападение на родную страну, оно выглядит особенно циничным. "А ты кого любишь - Украину или Россию? С собой сначала разберись", "Какая любовь, Каролина? Ты поддерживаешь Путина и убийства украинцев. Это такая у тебя теперь любовь?", "Совсем с ума сошла. Сиди на своих болотах и не тявкай", "Лучше бы ты верила в Божью кару после поддержки геноцида украинского народа", - пишут певице в комментариях.

Позже, вероятно обидевшись на тех, кто не оценил ее душевный порыв, Ани Лорак закрыла комментарии к этому посту.

Ранее Ани Лорак напугала сеть сильно натянутым лицом - певица отчаянно молодится, и в погоне з красотой она неизменно проигрывает. Результаты пластики и филлеров не всегда на лице Лорак можно скрыть даже ретушью.

Позже Ани Лорак в мини разнесли за циничные опусы в ее блоге. Артистка вырядилась в платье, которое едва прикрыло ее бюст, и решила порассуждать про любовь.

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