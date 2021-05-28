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У лидера Maneskin девушка страдает от редкого заболевания половых органов

28 мая 2021, 15:19

Возлюбленная Дамиано Давида рассказала о своей болезни

Джорджия Солери
Джорджия Солери / instagram.com/giorgiasoleri_/

Группа Maneskin приковала к себе внимание после того, как победила на Евровидении 2021. Особенно всех дам заинтересовал красавчик-солист Дамиано Давид. Однако, оказалось, что у него есть избранница - модель Джорджия Солери.

Кстати, девушка от пристального внимания не страдает - она привыкла к такому вниманию, и даже успешно рассказывает обществу о многих проблемах, чтобы обраить на них внимание.

Только три дня назад она снова рассказала об вульводинии, от которой страдает уже восемь лет.

Как сообщает издание Today Italy, Джорджия поделилась результатми очередного медицинского вмешательства, которым пытается ослабить свои боли.

Только недавно она призналась насчет своей болезни, а уже отправилась в больницу, и раскрыла результаты.

"Друзья и подруги, у меня есть хорошие и плохие новости. Хорошо, что я сдала тесты, и мы увидели новые подробности. Я не знаю, что будет происходить с этого момента, но, по крайней мере, это шаг вперед. Плохо то, что обследование было инвазивным на урологическом уровне, и на данный момент я не очень хорошо себя чувствую, - говорит она, - я нахожу время, чтобы выздороветь и немного отдохнуть" - призналась она.Читайте такжеПобедитель Евровидения 2021 - Maneskin: что известно о группе и о чем ее песня

Джорджия Солери
Джорджия Солери / instagram.com/giorgiasoleri_/

Многие поддерживают Джорджию в ее битве, и именно им она выражает особую благодарность: "Спасибо за вашу заботу обо мне, - заключает он, - она ​​всегда меня трогает. Как только я почувствую себя лучше, я расскажу вам все. Всех обнимаю".

Ранее модель рассказывала, что из-за заболевания не может ни поехать отдыхать, опасаяь, что у нее будет приступ боли, ни даже надеть красивую одежду или пойти нормально на свидание.

Основной симптом вульводинии - сильная боль в районе вреншних половых органов и входа во влагалище. Врачи пока что не могут однозначно определить причины и лечение заболевания. А причины колеблются от аллергии до нервов и чего угодно.

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