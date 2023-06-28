"Тварь": на концерте Дубцовой в Беларуси, люди унизили и выгнали певицу

Располневшая певица Дубцова обиделась и не стала продолжать концерт.

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Ирина Дубцова ненавидит украинцев и поддерживает войну / instagram.com/dubtsova_official

В социальной сети ТикТок появилось видео, как путинистку и любительницу войны, российскую певицу Ирину Дубцову, опозорили на концерте в Казахстане.

Видео опубликовал некий пользователь bayraktargr200. Он также подписал видео так, мол, нечего приезжать в Казахстан, а то будет как в Гомеле.

Между тем, на видео слышно, как на располневшую Дубцову набрасываются зрители и кричат ей "Ты - тварь". Также, к ней подошел мужчина и что-то ей сказал.

видео дня

На видео - испорченный концерт Дубцовой:

"А зачем вы мне такое плохое слово сказали", - спрашивает его Дубцова. Она также пытается еще позаигрывать с залом, но бросает фразу о том, что после такого выступать невозможно и уходит за кулисы. При этом публика продолжает свистеть и выкрикивать оскорбления в адрес путинистки и бывшей судьи украинских развлекательных шоу.

Напомним, ранее стало известно о том, Дубцова считает войну единственно возможным способом решения "украинского конфликта и защиты населения Донбасса и всех русских в Украине".

Ирина Дубцова, которая попала в "чистилище" организации "Миротворец", озадачила поклонников новым фото в купальнике из отдыха в Монте-Карло, Монако.

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