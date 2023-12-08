Тромб: Леонида Агутина экстренно госпитализировали

Леониду Агутин придется отменить ряд своих выступлений и новогодних корпоративов.

https://stars.glavred.info/tromb-leonida-agutina-ekstrenno-gospitalizirovali-10523483.html Ссылка скопирована

Леонида Агутина госпитализировали из-за тромба / Коллаж Главред, фото Instagram/agutinleonid

Российского певца Леонида Агутина, который вначале якобы не поддержал военное нападение России на Украину, а потом открестился от своих заявлений, был экстренно госпитализирован в Москве.

По информации пропагандистского Telegram-канала Mash, у артиста образовался тромб в ноге.

"55-летний артист пожаловался на сильные боли в конечности. В ходе осмотра ему диагностировали тромбоз глубоких вен", — передает канал.

видео дня

Очевидно, что теперь артисту предстоит пройти лечение. При этом ближайшее концерты и новогодние корпоративы могут быть отменены.

Напомним, ранее Леонид Агутин отказался стоять в одном кадре с российским певцом под псевдонимом Shaman, который выступает на пропагандистских концертах, воспевающих войну в Украине.

Инцидент случился во время записи новогоднего российского концерта "Песня года".

Ранее также Агутин решил сделать заявление о браке с Варум. Послание певец оставил на своей странице в соцсети. "Нам сегодня 25. Уже и не знаю - это много или мало. Если бы меня спросили 25 лет назад, сказал бы, что это невозможно. А вот уже 24 года назад вполне мог допустить такой масштаб и не только. Я так благодарен за твою любовь ко мне и так трепетно храню свою любовь к тебе. Этого мягкого и сильного чувства близости и доверия отчаянно не хватает сейчас окружающему нас миру. Любовь моя, наша с тобой команда взяла серебро. Двигаемся к дальнейшим достижениям, в том мире уж какой есть", - написал артист.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.