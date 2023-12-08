Тромб: Леонида Агутина экстренно госпитализировали

Российского певца Леонида Агутина, который вначале якобы не поддержал военное нападение России на Украину, а потом открестился от своих заявлений, был экстренно госпитализирован в Москве.
По информации пропагандистского Telegram-канала Mash, у артиста образовался тромб в ноге.
"55-летний артист пожаловался на сильные боли в конечности. В ходе осмотра ему диагностировали тромбоз глубоких вен", — передает канал.
Очевидно, что теперь артисту предстоит пройти лечение. При этом ближайшее концерты и новогодние корпоративы могут быть отменены.
Напомним, ранее Леонид Агутин отказался стоять в одном кадре с российским певцом под псевдонимом Shaman, который выступает на пропагандистских концертах, воспевающих войну в Украине.
Инцидент случился во время записи новогоднего российского концерта "Песня года".
Ранее также Агутин решил сделать заявление о браке с Варум. Послание певец оставил на своей странице в соцсети. "Нам сегодня 25. Уже и не знаю - это много или мало. Если бы меня спросили 25 лет назад, сказал бы, что это невозможно. А вот уже 24 года назад вполне мог допустить такой масштаб и не только. Я так благодарен за твою любовь ко мне и так трепетно храню свою любовь к тебе. Этого мягкого и сильного чувства близости и доверия отчаянно не хватает сейчас окружающему нас миру. Любовь моя, наша с тобой команда взяла серебро. Двигаемся к дальнейшим достижениям, в том мире уж какой есть", - написал артист.
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