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Тревога в фильме и в жизни: как прошел звездный допремьерный показ фильма "Оставайся онлайн"

Алена Кюпели
27 марта 2024, 19:18
Премьера ленты на больших экранах состоится 28 марта во всех кинотеатрах страны.
Мировая премьера фильма состоялась в июле 2023 года в Канаде
Мировая премьера фильма состоялась в июле 2023 года в Канаде / Коллаж Главред, фото пресс-службы

Во вторник, 26 марта, в столичном кинотеатре "Оскар" в ТРЦ "Гулливер" состоялся большой допремьерный показ художественного фильма "Оставайся онлайн", снятого во время полномасштабного вторжения, в уникальном для украинского зрителя формате - скринлайф.

Мероприятие посетило около 500 гостей, среди которых - телеведущие, инфлюенсеры, военные, волонтеры, общественные деятели, медиаменеджеры. В частности, Елена Кравец, Александр Терен, Соломия Витвицкая, Сергей Стрельников, Римма Зюбина, Александр Ткаченко, Ирина Кудашова, Александр Волошин, Елена Светлицкая, Александр Яцентюк, Роланд Мишко, Юля Юрина, Анна Добрыднева, Олег Скрипка, Валерия Ходос, Богдан Рубан, Анна Тульева, Георгий Зантарая и многие другие.

'Лента впечатляет, она действительно погружает в контекст и заставляет вспомнить до мелочей каждый момент начала большой войны. Потому что мы все это прошли. Мы все старались всегда оставаться онлайн и следить, чтобы с нашими близкими все было ок", - поделился эмоциями от просмотра Тимур Мирошниченко, который модерировал официальную часть мероприятия.

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Он представил команду проекта - актеров Александра Рудинского, Елизавету Зайцеву, Олесю Жураковскую, Александра Ярему, продюсера Антона Скрипца и режиссера Еву Стрельникову. Далее, между вынужденными перерывами на воздушную тревогу, продолжался показ фильма, по завершению которого состоялось оживленное обсуждение и дискуссия в залах. Зрители делились собственными эмоциями и воспоминаниями, а также акцентировали на важности распространения такого фильма среди украинцев, потому что он позволяет взглянуть на силу нации со стороны.

Сопродюсерами фильма является компания AMO Pictures, Mamas Production, Объединение Украинских Продюсеров. Съемки проходили уже летом 2022 года в Киеве, Буче, Ирпене, Львове и даже Швеции.

"Оставайся онлайн" - первый эксперимент AMO Pictures в формате полного метра. Мы понимаем, что сейчас надо создавать актуальное кино. Еще важно, что это один из немногих украинских фильмов, снятых исключительно за частные средства. Фильм имеет отклик среди украинцев, он открывает безумный спектр эмоций, показывая, какими мы были в начале вторжения", - отметил Анатолий Дудинский, СЕО AMO Pictures.

По сюжету, ноутбук пропавшего без вести мужа Андрея случайным образом оказывается у девушки-волонтера Кати. Благодаря технике она должна помогать военным, отслеживать передвижения вражеских войск и оперативно об этом сообщать. Однако социальные сети Андрея переполнены сообщениями и на связь внезапно выходит его сын Савва, который разыскивает родителей, пропавших во время эвакуации из Бучи. Катя, прячась от обстрелов в ванной и забыв, что такое сон, делает все возможное, чтобы воссоединить семью и воплотить мечту Саввы, однако война вносит свои коррективы.

"Оставайся онлайн" - это не фильм о войне. Это фильм о гражданских украинцах, в обстоятельствах войны. Это фильм о том, на что способны люди, когда они объединены одной миссией. Фильм "берет" 90 процентов людей! Мы в этом уже убедились не раз, его надо смотреть, чтобы напоминать себе, в чем наша сила и помогать себе идти дальше", - прокомментировал Антон Скрипец, автор идеи и продюсер фильма "Оставайся онлайн".

Мировая премьера фильма состоялась в июле 2023 года в Канаде, на фестивале "Fantasia", который Тарантино называет лучшим жанровым фестивалем Северной Америки. Фильм получил там одну из главных наград.

Режиссер ленты Ева Стрельникова отмечает:

"Наш фильм скорее не о войне, а о судьбе девушки, которая помогает маленькому парню спасти своих родных. Это очень конкретный рассказ об очень конкретных людях. Мы взяли историю именно о такой героине, которая не считала, что делает что-то героическое, которая была достаточно озлоблена. Однако она верила, что важна. И в таком состоянии были чуть ли не мы все в начале большой войны, ведь каждый пытался быть полезным на своем месте".

Лента уже имеет американского дистрибьютора - компанию Dark Star Pictures. Релиз в США запланирован на конец второго квартала 2024 года.

К слову, проект имеет мощную благотворительную составляющую, ведь 20% от доходов продюсеру фильма передадут фонду компетентной помощи армии "Вернись живым", а во время показов зрители могут отправлять донаты в специальную банку, доступную на экране по QR-коду.

В конце мероприятия гостей ожидало теплое камерное выступление группы Tember Blanche, которые, собственно, написали главный саундтрек к фильму "Оставайся онлайн" под названием "Ты живой".

Украинцы могут увидеть ленту в кинотеатрах с 28 марта, а о премьере на телевидении станет известно позже.

Фильм "Оставайся онлайн" адаптирован для людей с нарушениями слуха и зрения. Чтобы воспользоваться той или иной версией, нужно скачать на смартфон приложение Subcatch для зрителей с нарушениями слуха или Earcatch для зрителей с нарушениями зрения.

Стиль команде проекта на допремьерном показе обеспечили украинские бренды Bevza и Andreas Moskin.

Партнеры: торговая сеть Фокстрот, национальная сеть автозаправочных комплексов WOG, книжная платформа Yakaboo, онлайн-сервис вызова авто Uklon, платежная система city24, сеть заведений Domino's.

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