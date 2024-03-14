УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Трагедия случилась в семье финалиста шоу "Холостячка"

Анна Подгорная
14 марта 2024, 16:39
Алексей Тригубенко признался, что до сих пор не может поверить в потерю близкого человека.
Алексей Тригубенко с мамой
У Алексея Тригубенко умерла мама / коллаж: Главред, фото: instagram.com/aleksey_trygubenko

Лишь недавно Алексей Тригубенко, бизнесмен и суперфиналист первого сезона шоу Холостячка, делился с поклонниками в своем блоге в Instagram радостными новостями - он впервые стал отцом. Сына Марка ему родила загадочная избранница.

Мужчина был так счастлив пополнению в семье, но недавно его настигла страшная утрата. Тригубенко сообщил, что ушла из жизни его мама.

Он опубликовал короткое сообщение на черном фоне: "У меня была лучшая мама на свете. Теперь она с бабушкой. Не верю..."

видео дня

Скорбящий мужчина не стал раскрывать подробности смерти матери. Тригубенко всегда был очень близок со своей семьей, и тяжело переживает эту потерю. В комментариях в блоге подписчики выражают сочувствие Алексею и его близким.

У Алексея Тригубенко умерла мама
У Алексея Тригубенко умерла мама / instagram.com/aleksey_trygubenko

Что такое Холостячка?

Холостячка - романтическое реалити-шоу от СТБ, женская версия проекта "Холостяк" (украинская адаптация американского шоу свиданий "The Bachelor"). Первый сезон вышел в 2020 году. Его главной героиней стала украинская актриса Ксения Мишина. В 2021 году зрители увидели второй сезон шоу с певицей Златой Огневич в главной роли.

Ранее стало известно про смерть музы режиссера Федерико Феллини итальянской актрисы Сандры Мило, наиболее известной благодаря фильму "8 1/2". Артистке было 90 лет, 70 из которых она посвятила творчеству.

Также зарубежные СМИ, с отсылкой на заявление семьи артиста, сообщили, что Фрэнк Фариан, основатель и идейный вдохновитель легендарной группы Boney M, скончался в своем доме в Майами.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
шоу-бизнес новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Оно все будет уничтожаться: в СНБО анонсировали более жесткие удары по России

Оно все будет уничтожаться: в СНБО анонсировали более жесткие удары по России

17:50 Украина
Украина получит помощь от США, но ее формат будет другим - Джонсон

Украина получит помощь от США, но ее формат будет другим - Джонсон

16:38 Политика
Продвинулись на десятки километров: в РДК рассказали о боях на территории РФ

Продвинулись на десятки километров: в РДК рассказали о боях на территории РФ

16:08 Украина
Все главные новости

Популярное

От кого родила молодая жена престарелого Петросяна: появились детали 11475

От кого родила молодая жена престарелого Петросяна: появились детали

РФ перешла в масштабное наступление: эксперт рассказал, какие города под угрозой 9866

РФ перешла в масштабное наступление: эксперт рассказал, какие города под угрозой

Украина потеряет больше территорий : директор ЦРУ описал 2 сценария войны до конца 2024 года 8886

"Украина потеряет больше территорий": директор ЦРУ описал 2 сценария войны до конца 2024 года

Путин проговорился: стала известна реальная цель войны РФ против Украины - Bild 4400

Путин проговорился: стала известна реальная цель войны РФ против Украины - Bild

Последние новости

17:50

Оно все будет уничтожаться: в СНБО анонсировали более жесткие удары по России

17:48

4 запрета, которые уберегут от разлуки и беды: что нельзя делать 15 марта

17:45

Леся Никитюк увеличила грудь без хирургии: лафйхак от звезды

17:44

Русские глушили GPS-сигнал самолета британского министра обороны - Reuters

17:19

Угроза для Украины: Путин после выборов может издать важный указ - полковник ВСУ

В России красиво горит: Украина поразила уже треть крупнейших российских НПЗ – ГончарВ России красиво горит: Украина поразила уже треть крупнейших российских НПЗ – Гончар
17:10

Десять с половиной средств для деликатного устранения макияжа новости компании

16:59

Что произойдет с НАТО в случае победы Трампа, или Байдена: эксперт назвал рискиВидео

16:53

Подруга Петросяна ответила, как появился ребенок у 78-летнего юмориста

16:42

Новые налоги для украинцев: что власти придумали по требованию МВФ

Реклама
16:39

Трагедия случилась в семье финалиста шоу "Холостячка"

16:38

Украина получит помощь от США, но ее формат будет другим - Джонсон

16:26

Чтобы комната на перегревалась: 4 лучших варианта, чем закрыть окна от солнца

16:22

Россияне пишут о переброске ПВО с фронта на крупные НПЗ

16:10

Как почистить стиральную машину: два простых, но очень хороших средства

16:08

Продвинулись на десятки километров: в РДК рассказали о боях на территории РФ

15:28

Patriot продолжает боевую работу вблизи фронта: Олещук сделал важное заявление

15:14

Коты боятся щекотки: зооэксперт назвала самые чувствительные места на теле котаВидео

15:07

Тоня Матвиенко раскрыла фамилию дочери от Мирзояна: "Даже я этого не ожидала"

14:48

Россия не выводит корабли в Черное море: в ВСУ раскрыли, что происходит

14:05

Украину накроет контрастная погода: где будет снег, а где +14 градусов

Реклама
13:56

Когда Вербное воскресенье 2024 в Украине: приметы и главные запреты

13:54

"Откажусь от королевских обязанностей": Кейт Миддлтон приняла решение - инсайдер

13:52

Сырский посетил позиции на Запорожском направлении и заявил о ротации

13:18

Каталась ночью и мешала спать: 103-летняя бабушка без водительских прав попалась полиции

13:14

Церковный праздник 15 марта: почему нельзя мыть голову в это день

13:03

Бедная и с протянутой рукой: оказавшаяся на дне Лолита приняла решение

12:59

"Затишье на фронте": в разведке назвали приоритетные для РФ направления наступления

12:56

Десант РФ на правом берегу Днепра: в ВСУ раскрыли детали "феерического провала" врага

12:51

Лолита отказалась ехать на оккупированный Донбасс после "голой вечеринки"

12:36

Как убрать супер клей с пластика: проверенный и очень хороший способ

12:35

Марк Энтони впервые показал своего сына от 24-летней красавицы-жены

12:23

Гороскоп на завтра 15 марта 2024: Тельцов оценят, Девам повезет с деньгами

12:17

"Ни Байден, ни Трамп не хотят распада РФ": Кочетков назвал причинуВидео

12:16

На Сумщине исчез теле- и радиосигнал, возможны перебои мобильной связи: в чем причина

12:07

"Хочет вернуться": бывший избранник Пугачевой рассказал о ее планах

11:59

"Обстановка напряженная": генерал доложил о ситуации на фронте и потерях

11:53

Путин проговорился: стала известна реальная цель войны РФ против Украины - Bild

11:45

Возможная любовница принца Уильяма и бывшая подруга Кейт: что о ней известно и как она выглядит

11:32

"Катастрофа для Европы": Кочетков раскрыл последствия поглощения Украины РоссиейВидео

11:32

"Кое-где на 60%": в Украине значительно вырастет один из коммунальных тарифов

Реклама
11:24

Тренер известного футбольного клуба сбежал из Украины: где его нашли

11:18

"Ситуация очень напряженная": в ВСУ рассказали об успехе на важном направлении

11:05

"РФ готовится к ударам по территории стран НАТО": эксперт сделал тревожный прогноз

10:52

Последний контракт Нины Матвиенко: вот кому осталось наследие легенды

10:38

Угроза применения ядерного оружия: в Белом доме отреагировали на заявление Путина

10:23

Лунное затмение 25 марта 2024: Львам - успех, Овнам - деньги, Ракам - исполнение мечтыВидео

10:11

Я вышла замуж: Шарлиз Терон удивила заявлениемВидео

10:04

От кого родила молодая жена престарелого Петросяна: появились детали

09:59

"Атакуем военные цели": в Белгороде взрывы после заявления добровольцев РФ об ударахВидео

09:54

Откроет дорогу на Славянск и Краматорск: в ВСУ назвали главную цель РФ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять