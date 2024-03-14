Трагедия случилась в семье финалиста шоу "Холостячка"

Лишь недавно Алексей Тригубенко, бизнесмен и суперфиналист первого сезона шоу Холостячка, делился с поклонниками в своем блоге в Instagram радостными новостями - он впервые стал отцом. Сына Марка ему родила загадочная избранница.
Мужчина был так счастлив пополнению в семье, но недавно его настигла страшная утрата. Тригубенко сообщил, что ушла из жизни его мама.
Он опубликовал короткое сообщение на черном фоне: "У меня была лучшая мама на свете. Теперь она с бабушкой. Не верю..."
Скорбящий мужчина не стал раскрывать подробности смерти матери. Тригубенко всегда был очень близок со своей семьей, и тяжело переживает эту потерю. В комментариях в блоге подписчики выражают сочувствие Алексею и его близким.
Что такое Холостячка?
Холостячка - романтическое реалити-шоу от СТБ, женская версия проекта "Холостяк" (украинская адаптация американского шоу свиданий "The Bachelor"). Первый сезон вышел в 2020 году. Его главной героиней стала украинская актриса Ксения Мишина. В 2021 году зрители увидели второй сезон шоу с певицей Златой Огневич в главной роли.
Ранее стало известно про смерть музы режиссера Федерико Феллини итальянской актрисы Сандры Мило, наиболее известной благодаря фильму "8 1/2". Артистке было 90 лет, 70 из которых она посвятила творчеству.
Также зарубежные СМИ, с отсылкой на заявление семьи артиста, сообщили, что Фрэнк Фариан, основатель и идейный вдохновитель легендарной группы Boney M, скончался в своем доме в Майами.
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