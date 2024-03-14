Трагедия случилась в семье финалиста шоу "Холостячка"

Алексей Тригубенко признался, что до сих пор не может поверить в потерю близкого человека.

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У Алексея Тригубенко умерла мама / коллаж: Главред, фото: instagram.com/aleksey_trygubenko

Лишь недавно Алексей Тригубенко, бизнесмен и суперфиналист первого сезона шоу Холостячка, делился с поклонниками в своем блоге в Instagram радостными новостями - он впервые стал отцом. Сына Марка ему родила загадочная избранница.

Мужчина был так счастлив пополнению в семье, но недавно его настигла страшная утрата. Тригубенко сообщил, что ушла из жизни его мама.

Он опубликовал короткое сообщение на черном фоне: "У меня была лучшая мама на свете. Теперь она с бабушкой. Не верю..."

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Скорбящий мужчина не стал раскрывать подробности смерти матери. Тригубенко всегда был очень близок со своей семьей, и тяжело переживает эту потерю. В комментариях в блоге подписчики выражают сочувствие Алексею и его близким.

У Алексея Тригубенко умерла мама / instagram.com/aleksey_trygubenko

Что такое Холостячка? Холостячка - романтическое реалити-шоу от СТБ, женская версия проекта "Холостяк" (украинская адаптация американского шоу свиданий "The Bachelor"). Первый сезон вышел в 2020 году. Его главной героиней стала украинская актриса Ксения Мишина. В 2021 году зрители увидели второй сезон шоу с певицей Златой Огневич в главной роли.

Ранее стало известно про смерть музы режиссера Федерико Феллини итальянской актрисы Сандры Мило, наиболее известной благодаря фильму "8 1/2". Артистке было 90 лет, 70 из которых она посвятила творчеству.

Также зарубежные СМИ, с отсылкой на заявление семьи артиста, сообщили, что Фрэнк Фариан, основатель и идейный вдохновитель легендарной группы Boney M, скончался в своем доме в Майами.

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