'Торонто мне не зашло': жена Остапчука назвала причину их эмиграции

Одной из ключевых причин выбора именно Канады стало наличие всех необходимых документов для проживания.

Жена Остапчука назвала причину их эмиграции

Остапчуки выбрали для проживания город Монреаль

Ведущему придется часто летать в Европу

Супруга украинского ведущего Владимира Остапчука, блогерша Екатерина Полтавская, рассказала о причинах их переезда за границу и выборе новой страны для жизни. Об этом она написала в Instagram.

По её словам, уже этим летом семья планирует покинуть Украину и обосноваться в Канаде. Решение было тщательно обдумано и принято не спонтанно, а после детального обсуждения.

Одной из ключевых причин выбора именно Канады стало наличие всех необходимых документов для проживания. Кроме того, Владимир Остапчук подтвердил свой диплом, что открывает возможности для трудоустройства, а также получил водительские права.

Ещё одним важным фактором стало то, что в Канаде проживают дети ведущего от первого брака, поэтому переезд позволит семье быть ближе друг к другу.

"В Канаде у нас есть документы, там старшие дети, мы знаем язык, там мультикультурное население, поэтому легче адаптироваться, Вова защитил свои дипломы там, у него есть магистерская степень по их системе образования. В конце концов, когда мы там были в последний раз, он сдал экзамен и получил их водительское удостоверение", - делится Екатерина.

Остапчуки выбрали для проживания город Монреаль. Екатерина объяснила, что ведущему придется часто летать в Европу, а оттуда всего шесть часов до Парижа. Семейство еще рассматривало Ванкувер, но им там будет неудобно в плане логистики.

"Прежде всего, нам надо будет часто летать в Европу на работу, а из Монреаля в Париж прямой самолет шесть часов, поэтому это удобно. Торонто мне не зашло чисто на уровне ощущений. Я бы рассматривала еще Ванкувер, но далеко нам", - говорит избранница шоумена.

Также жена Остапчука объяснила, что переезд они уже откладывали. В частности, не хотели, чтобы это влияло на работу ведущего. Однако, по словам блогерши, в Европу добираться из Канады значительно быстрее. А те праздники, на которые Остапчука заказывают в Украине, то он сможет добраться и из-за границы.

"Так сложилось, что у большинства заказчиков Вовы в этом году свадьбы, дни рождения в Европе. Из Канады туда сейчас быстрее, чем из Украины. Но я по такой логике откладывала уже переезд. Сначала мы не ехали из-за новогодних корпоративов, потом все праздновали дни рождения в феврале здесь. Да и Вова здесь в основном работает годами у одних и тех же заказчиков. Кому надо, те закажут и из Канады", - отметила Екатерина.

О персоне: Владимир Остапчук Владимир Остапчук - украинский ведущий (Танцы со звездами, Маска, Евровидение-2017, Співають всі), актер (кино и дубляж) и комик. От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через два года развелся. Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской. В марте 2024 года пара расписалась, а в декабре Катя Остапчук подарила шоумену сына Тимофея.

