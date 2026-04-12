'Торонто мне не зашло': жена Остапчука назвала причину их эмиграции

Кратко:
- Остапчуки выбрали для проживания город Монреаль
- Ведущему придется часто летать в Европу
Супруга украинского ведущего Владимира Остапчука, блогерша Екатерина Полтавская, рассказала о причинах их переезда за границу и выборе новой страны для жизни. Об этом она написала в Instagram.
По её словам, уже этим летом семья планирует покинуть Украину и обосноваться в Канаде. Решение было тщательно обдумано и принято не спонтанно, а после детального обсуждения.
Одной из ключевых причин выбора именно Канады стало наличие всех необходимых документов для проживания. Кроме того, Владимир Остапчук подтвердил свой диплом, что открывает возможности для трудоустройства, а также получил водительские права.
Ещё одним важным фактором стало то, что в Канаде проживают дети ведущего от первого брака, поэтому переезд позволит семье быть ближе друг к другу.
"В Канаде у нас есть документы, там старшие дети, мы знаем язык, там мультикультурное население, поэтому легче адаптироваться, Вова защитил свои дипломы там, у него есть магистерская степень по их системе образования. В конце концов, когда мы там были в последний раз, он сдал экзамен и получил их водительское удостоверение", - делится Екатерина.
Остапчуки выбрали для проживания город Монреаль. Екатерина объяснила, что ведущему придется часто летать в Европу, а оттуда всего шесть часов до Парижа. Семейство еще рассматривало Ванкувер, но им там будет неудобно в плане логистики.
"Прежде всего, нам надо будет часто летать в Европу на работу, а из Монреаля в Париж прямой самолет шесть часов, поэтому это удобно. Торонто мне не зашло чисто на уровне ощущений. Я бы рассматривала еще Ванкувер, но далеко нам", - говорит избранница шоумена.
Также жена Остапчука объяснила, что переезд они уже откладывали. В частности, не хотели, чтобы это влияло на работу ведущего. Однако, по словам блогерши, в Европу добираться из Канады значительно быстрее. А те праздники, на которые Остапчука заказывают в Украине, то он сможет добраться и из-за границы.
"Так сложилось, что у большинства заказчиков Вовы в этом году свадьбы, дни рождения в Европе. Из Канады туда сейчас быстрее, чем из Украины. Но я по такой логике откладывала уже переезд. Сначала мы не ехали из-за новогодних корпоративов, потом все праздновали дни рождения в феврале здесь. Да и Вова здесь в основном работает годами у одних и тех же заказчиков. Кому надо, те закажут и из Канады", - отметила Екатерина.
О персоне: Владимир Остапчук
Владимир Остапчук - украинский ведущий (Танцы со звездами, Маска, Евровидение-2017, Співають всі), актер (кино и дубляж) и комик.
От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через два года развелся. Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской. В марте 2024 года пара расписалась, а в декабре Катя Остапчук подарила шоумену сына Тимофея.
