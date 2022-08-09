"Торчат ребра": на Орбакайте накинулись в сети за чрезмерную худобу

Кристина Орбакайте / instagram.com/orbakaite_k/

Российская певица и дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте вызвала целую дискуссию в сети своим свежим фото.

В частности, на своей странице в Instagram она выложила фото, позируя в майке на фоне подсолнухов вместе со своей дочерью Клавой. Однако подписчики заволновались из-за сильной худобы певицы, у которой даже видны ребра. "Просто лето и мы!" - подписала свою фотографию Орбакайте и закрыла комментарии под постом.

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Напомним, ранее российская звезда номер один Алла Пугачева, которая не пошла на сделку с совестью во время военного нападения россии на Украину Алла Пугачева, отправилась в Юрмалу, чтобы провести неожиданную встречу с важным человеком.

По информации российских СМИ, Алла Пугачева, которая поддержала Украину, встретилась со своей дочерью Кристиной Орбакайте. РосСМИ полагают, что Орбакайте сознательно избегает встреч со своей матерью, якобы опасаясь "санкций" за общение с неугодной Кремлю звездой.