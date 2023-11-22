Тогда мы жили дружно: беглый Дивеев-Церковный выдал ностальгический бред про совок

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Мария Бурмака поставила на место телеведущего / Коллаж Главред, фото Instagram/mariaburmaka, diveyeff

Бывший украинский телеведущий Алексей Дивеев-Церковный, который любит детоксы, выехал из Украины и до недавнего времени помалкивал о войне.

Однако ему все же удалось угодить в скандал, благодаря своему комментарию, который он оставил под постом украинской певицы Марии Бурмаки. Так, артистка на своей странице в Facebook написала пост об украинском языке.

"Когда речь идет о достоинстве и защите украинского, я всего лишь вспоминаю свои ощущения в харьковском детском саду. Когда мне было пять и я говорила по-украински. Когда ты с детства сражаешься за себя и свою идентичность, потом это – как дышать. Кто понял это в феврале прошлого года. Я – вся жизнь в революции достоинства, как дочь своего народа. Х-характер, Харьков, харизма", - написала певица, подчеркивая свою идентичность и силу.

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Между тем, в комментарии к ней пришел Дивеев-Церковный, который неожиданно пожалел за теми временами, когда "жили дружно". "Извини, а что запрещали? В Советском Союзе на купюрах были надписи на всех языках республик: один рубль, один карбованец , ... на гербе государства – пролетарский лозунг также на всех языках. В городах школы по выбору: либо русскоязычные (но с уроками украинского языка и литературы), либо полностью украинские. В книжных магазинах куча книг на украинском. Украинский государственный телеканал УТ-1 и радио "Промінь". Девочки в веночках, и парни в шароварах и вышиванках были на каждом празднике. Тогда мы жили дружно", - заскучал Дивеев-Церковный за временами совка.

На что Мария Бурмака ответила беглому ведущему и напомнила ему о термине "Розстріляне відродження" и о том, как в лагерях гноили украинских писателей.

Мария Бурмака поставила Дивеева-Церковного на место / Скриншот поста в Facebook

Переписка Дивеева-Церковного и Марии Бурмаки / Скриншот

Один из пользователей также указал на ошибки телеведущего и тот тут же радостно перешел на русский язык, "на котором ему удобно". Он также заметил, что "не стоит даже пытаться" (заговорить на украинском - авт.).

Дивеев-Церковный дал однозначный ответ / Скриншот

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