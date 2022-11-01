УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Тина Кароль пожаловалась на пророссийского сотрудника аэропорта, который довел ее до слез

1 ноября 2022, 21:51

Певица поделилась неприятным инцидентом, который случился с ней в аэропорту.

Тина Кароль
Тина Кароль / ph:@spromojna

Украинская певица Тина Кароль, которая активно гастролирует, чтобы поддерживать украинскую армию в безстрашном противостоянии против России, пожаловалась на сотрудника аэропорта.

Артистка поделилась, что при прохождении паспортного контроля, незадолго до вылета самолета ее довел до истерики работник. В частности, этот человек имел пророссийскую позицию и с удовольствием показал ее Тине, поделилась она на своей странице в телеграме.

"Сегодняшняя ситуация вогнала меня в ступор и слезы. Читаю новости о ракетных ударах, про свет и воду, злость и боль. Подхожу к бординг контролю. И какой же подлец попался сепаратический мне. Задержал на стыковке рейса. Его вопросы… червь. Вы куда летите, что собираетесь делать в Европе, а что потом, аааа… потом в расею? Слава Украине, - я ему. Бегу злая, а самолета нет - вылетел без нас. Оборачиваюсь а вокруг новогодние огни монтируют, все. Я разревелась", - делится Тина.

Она также добавляет, что у Украины еще будут свои новогодние огни – самые лучшие.

Напомним, ранее певица рассказала, что с начала полномасштабного военного вторжения России в Украину ни разу не спела ни одного из своих русскоязычных хитов и заверила, что это ее принципиальная позиция.

"Я отказалась от всех своих песен, которые были на русском языке. С начала войны они ни разу не звучали от меня. Это мое прямое заявление. Я понимаю, что были чрезвычайно, возможно, вами любимые песни. Песни, которые радовали ваши сердца. И не раз. Какими бы хитами они ни были, мы не имеем права исполнять песни на русском", – написала Кароль.

Такая жесткая позиция певицы насчет старых хитов "Пупсика" или "Ноченька" вызвала неоднозначную реакцию среди ее фанатов. Некоторые даже впали грусть из-за того, что не услышат любимые русскоязычные от певицы. Но она осталась тверда.

Вас также может заинтересовать:

Тина Кароль
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:58

Как правильно ненавидеть россиян и не сойти с ума

22:40

Иракли Макацария показал нежные поцелуи со своей 20-летней женой

22:23

Саудовская Аравия заявила, что Иран вскоре нападет на нее и Ирак - СМИ

22:17

Оккупанты несут самые большие потери с начала войны: Жданов назвал причиныВидео

22:11

РФ выпрашивает оружие у Ирана, Китая и КНДР: жесткая реакция Пентагона

Реклама
21:58

Супергерой Залужный показал редкое фото младшей дочери

21:51

Тина Кароль пожаловалась на пророссийского сотрудника аэропорта, который довел ее до слез

21:51

Душили, били и насиловали: 75-летняя учительница из-под Херсона рассказала о зверствах оккупантов

21:37

В Херсоне уже торгуют товарами из Ирана: местные их не хотят покупать

21:32

Без света, воды и тепла: зимой в Киеве могут отключить все коммуникацииВидео

21:22

Неделя будет горящим пеклом: какие города будут бомбить в ближайшие дни - гороскоп для УкраиныВидео

21:21

Чарльз на седьмом небе: Кейт Миддлтон осчастливила короля

21:00

Зима будет сложной: украинцев призвали запасаться всем необходимымВидео

20:38

Авиация ВСУ 22 раза прошлась по позициям россиян: потери оккупантов перевалили за сотнюВидео

20:30

Как очистить ручки газовой плиты: заблестят как новенькиеВидео

20:03

Путин поставил условие Украине: подробности переговоров президента РФ с ЭрдоганомВидео

19:20

Мы создаем экономический Рамштайн во главе с ЕС, МВФ и США - Зеленский

19:14

"Очень сложно не стрессовать": тяжелобольная Тышкевич рассказала о борьбе за жизнь

19:14

Макрон срочно позвонил Зеленскому: резко осудил Россию и пообещал помочь укрепить ПВОВидео

19:06

"Они попрятались, не понимают, что происходит": бойцы ВСУ на БТРе "наведались" в гости к белорусамВидео

Реклама
18:06

Медведев набросился на Украину с ядерной угрозой: Данилов поставил на место друга ПутинаВидео

17:55

Невестка-стриптизерша Королевой без бюстгальтера показала огромные шары

17:44

Налетит мороз и устроит катастрофу в Украину: синоптики объявили о резкой смене погодыВидео

17:34

Четыре района без электрики до конца дня: киевлян предупредили об экстренном отключенииВидео

17:27

Басков сцепился с Орбакайте на росТВ

17:12

Favbet Foundation передал на фронт очередной пикап в рамках проекта "Прокачка авто для ВСУ"

17:02

"Вот свезло физ. иноагенту!": Макаревич показал тайно уехавшую из РФ Лию Ахеджакову

16:53

"Подписал себе приговор": Данилов назвал идеолога разрушения инфраструктуры УкраиныВидео

16:34

Приметы на 2 ноября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы удачу привлечьВидео

16:30

В Хьюстоне в боулинг-клубе застрелили известного рэпера Takeoff

16:26

Не каждый цветовод это знает: можно ли поливать цветы кипяченой водойВидео

16:22

Взялся за старое: Медведев угрожает "ядерными ударами" в случае победы УкраиныВидео

16:20

"Против них у нас нет защиты": Иран передаст России тысячу ракет, чтобы угрожать всей УкраинеВидео

16:17

Отец приходил пьяный и лупил мать: Данилко рассказал об ужасах детстваВидео

16:14

Почти все за войну: "хорошие русские" выбрали любимых исполнителей

16:04

"Мы будем их гнать на левом берегу": Жданов рассказал о действиях ВСУ после освобождения ХерсонаВидео

16:01

Одновременный удар дронами с воздуха и с моря: журналист о мощных взрывах на базе ЧФВидео

15:57

Витренко уволен с должности главы правления Нафтогаза - решение КабминаВидео

15:54

Эксклюзив Сніданку з 1+1: Харчишин показал, как разбирает завалы своего дома после попадания ракетыВидео

15:51

У Путина разразились истерикой: грозятся Британии "ответом" за "теракты" в Крыму и на СевпотокахВидео

Реклама
15:43

Зачем замачивать махровые полотенца в соленой воде: простой секрет, который многих удивит

15:13

"Получила кайф!": Успенская пришла в восторг от больших яиц

14:59

Киевстар "посыпался": масштабный сбой в приложении и с пополнением счетаВидео

14:51

Что можно и нельзя сажать рядом с яблоней: самые лучшие и худшие соседи

14:46

Невозможно вкусный обед для всей семьи, когда дома нет света: быстрый рецепт для каждогоВидео

14:34

Вода не всегда помогает: как избавиться от икоты взрослому, ребенку и младенцу

14:26

Одна история удивительней другой: Тодоренко рассказала про приключения в дамской уборной

14:11

Украину ждет сверхтяжелая зима, Россия хочет уничтожить нашу энергосистему – УкрэнергоВидео

13:46

"Хочет сохранить себе жизнь": Пионтковский объяснил, почему Путин так клянчит переговоры с УкраинойВидео

13:26

"Не желает портить настроение": даже мать Симоньян не смотрит пропагандистский бред дочери

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буря
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять