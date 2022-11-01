Тина Кароль пожаловалась на пророссийского сотрудника аэропорта, который довел ее до слез

Тина Кароль / ph:@spromojna

Украинская певица Тина Кароль, которая активно гастролирует, чтобы поддерживать украинскую армию в безстрашном противостоянии против России, пожаловалась на сотрудника аэропорта.

Артистка поделилась, что при прохождении паспортного контроля, незадолго до вылета самолета ее довел до истерики работник. В частности, этот человек имел пророссийскую позицию и с удовольствием показал ее Тине, поделилась она на своей странице в телеграме.

"Сегодняшняя ситуация вогнала меня в ступор и слезы. Читаю новости о ракетных ударах, про свет и воду, злость и боль. Подхожу к бординг контролю. И какой же подлец попался сепаратический мне. Задержал на стыковке рейса. Его вопросы… червь. Вы куда летите, что собираетесь делать в Европе, а что потом, аааа… потом в расею? Слава Украине, - я ему. Бегу злая, а самолета нет - вылетел без нас. Оборачиваюсь а вокруг новогодние огни монтируют, все. Я разревелась", - делится Тина.

Она также добавляет, что у Украины еще будут свои новогодние огни – самые лучшие.

Напомним, ранее певица рассказала, что с начала полномасштабного военного вторжения России в Украину ни разу не спела ни одного из своих русскоязычных хитов и заверила, что это ее принципиальная позиция.

"Я отказалась от всех своих песен, которые были на русском языке. С начала войны они ни разу не звучали от меня. Это мое прямое заявление. Я понимаю, что были чрезвычайно, возможно, вами любимые песни. Песни, которые радовали ваши сердца. И не раз. Какими бы хитами они ни были, мы не имеем права исполнять песни на русском", – написала Кароль.

Такая жесткая позиция певицы насчет старых хитов "Пупсика" или "Ноченька" вызвала неоднозначную реакцию среди ее фанатов. Некоторые даже впали грусть из-за того, что не услышат любимые русскоязычные от певицы. Но она осталась тверда.

Вас также может заинтересовать: