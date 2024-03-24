Теракт в Крокусе: погиб член команды группы Пикник

Екатерина Кушнер перестала выходить на связь с вечера 23 марта, сообщает коллектив.

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Нападение на Крокус Сити Холл - Пикник подтвердил смерть члена команды / коллаж: Главред, фото: instagram.com/piknik.info

23 марта перед концертом рок-группы Пикник в подмосковном "Крокус Сити Холле" начался теракт. Число жертв и пострадавших постоянно увеличивается, но музыканты не пострадали.

Еще вчера в своем блоге в Instagram они опубликовали заявление о том, что группа уцелела, но позже сообщили, что команда не может выйти на связь с помощницей директора коллектива Екатериной Кушнер. В день теракта женщина продавала рекламно-сувенирную продукцию с символикой группы.

Сегодня тело Кушнер было обнаружено в "Крокусе". Екатерину опознал ее супруг. Новость подтверждает "Пикник" в социальных сетях.

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"Екатерина Геннадьевна Кушнер погибла во время террористической атаки в Крокус Сити Холле. Светлая память", - гласит короткое сообщение.

Екатерина Кушнер - помощница директора группы Пикник / instagram.com/piknik.info

Теракт в Крокус Сити Холл 23 марта 2024 года в подмосковном концерт-холле "Крокус" (Красногорск) перед концертом рок-группы Пикник произошел теракт: гуппа вооруженных преступников открыла огонь по посетителям, а затем подожгла здание. От пуль и огня погибло более 130 человек, более 200 попали в больницы с повреждениями разной степени тяжести. Власти страны-оккупанта используют теракт в целях пропаганды, и ищут в произошедшем "украинский след". Украина свою причастность решительно отрицает.

Ранее стало известно, что российский комик Сергей Светлаков был на концерте группы Пикник в "Крокусе", когда группа террористов ворвалась в концерт-холл и начала расстреливать зрителей.

Также певица-предательница Ани Лорак вместе со своим бойфрендом опубликовали сочувственную реакцию на подмосковную бойню. Примечательно, что трагедии в Украине, которые регулярно устраивает страна-оккупант, артистка игнорирует.

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