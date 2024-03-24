23 марта перед концертом рок-группы Пикник в подмосковном "Крокус Сити Холле" начался теракт. Число жертв и пострадавших постоянно увеличивается, но музыканты не пострадали.
Еще вчера в своем блоге в Instagram они опубликовали заявление о том, что группа уцелела, но позже сообщили, что команда не может выйти на связь с помощницей директора коллектива Екатериной Кушнер. В день теракта женщина продавала рекламно-сувенирную продукцию с символикой группы.
Сегодня тело Кушнер было обнаружено в "Крокусе". Екатерину опознал ее супруг. Новость подтверждает "Пикник" в социальных сетях.
"Екатерина Геннадьевна Кушнер погибла во время террористической атаки в Крокус Сити Холле. Светлая память", - гласит короткое сообщение.
Теракт в Крокус Сити Холл
23 марта 2024 года в подмосковном концерт-холле "Крокус" (Красногорск) перед концертом рок-группы Пикник произошел теракт: гуппа вооруженных преступников открыла огонь по посетителям, а затем подожгла здание. От пуль и огня погибло более 130 человек, более 200 попали в больницы с повреждениями разной степени тяжести.
Власти страны-оккупанта используют теракт в целях пропаганды, и ищут в произошедшем "украинский след". Украина свою причастность решительно отрицает.
Ранее стало известно, что российский комик Сергей Светлаков был на концерте группы Пикник в "Крокусе", когда группа террористов ворвалась в концерт-холл и начала расстреливать зрителей.
Также певица-предательница Ани Лорак вместе со своим бойфрендом опубликовали сочувственную реакцию на подмосковную бойню. Примечательно, что трагедии в Украине, которые регулярно устраивает страна-оккупант, артистка игнорирует.
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