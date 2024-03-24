УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Теракт в Крокусе: погиб член команды группы Пикник

Анна Подгорная
24 марта 2024, 18:25
Екатерина Кушнер перестала выходить на связь с вечера 23 марта, сообщает коллектив.
Екатерина Кушнер, группа Пикник
Нападение на Крокус Сити Холл - Пикник подтвердил смерть члена команды / коллаж: Главред, фото: instagram.com/piknik.info

23 марта перед концертом рок-группы Пикник в подмосковном "Крокус Сити Холле" начался теракт. Число жертв и пострадавших постоянно увеличивается, но музыканты не пострадали.

Еще вчера в своем блоге в Instagram они опубликовали заявление о том, что группа уцелела, но позже сообщили, что команда не может выйти на связь с помощницей директора коллектива Екатериной Кушнер. В день теракта женщина продавала рекламно-сувенирную продукцию с символикой группы.

Сегодня тело Кушнер было обнаружено в "Крокусе". Екатерину опознал ее супруг. Новость подтверждает "Пикник" в социальных сетях.

видео дня

"Екатерина Геннадьевна Кушнер погибла во время террористической атаки в Крокус Сити Холле. Светлая память", - гласит короткое сообщение.

Екатерина Кушнер
Екатерина Кушнер - помощница директора группы Пикник / instagram.com/piknik.info

Теракт в Крокус Сити Холл

23 марта 2024 года в подмосковном концерт-холле "Крокус" (Красногорск) перед концертом рок-группы Пикник произошел теракт: гуппа вооруженных преступников открыла огонь по посетителям, а затем подожгла здание. От пуль и огня погибло более 130 человек, более 200 попали в больницы с повреждениями разной степени тяжести.

Власти страны-оккупанта используют теракт в целях пропаганды, и ищут в произошедшем "украинский след". Украина свою причастность решительно отрицает.

Ранее стало известно, что российский комик Сергей Светлаков был на концерте группы Пикник в "Крокусе", когда группа террористов ворвалась в концерт-холл и начала расстреливать зрителей.

Также певица-предательница Ани Лорак вместе со своим бойфрендом опубликовали сочувственную реакцию на подмосковную бойню. Примечательно, что трагедии в Украине, которые регулярно устраивает страна-оккупант, артистка игнорирует.

Другие новости про теракт в "Крокусе":

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

"Корабли Путина тонут": в Британии высмеяли Черноморский флот после ударов ВСУ

"Корабли Путина тонут": в Британии высмеяли Черноморский флот после ударов ВСУ

18:29 Украина
В Харькове ввели график отключения электроэнергии: где и когда не будет света

В Харькове ввели график отключения электроэнергии: где и когда не будет света

18:23 Украина
Черноморский флот РФ в ближайшее время уничтожат: военный ВСУ сделал заявление

Черноморский флот РФ в ближайшее время уничтожат: военный ВСУ сделал заявление

18:04 Украина
Все главные новости

Популярное

Неделями не будут чернеть: женщина поделилась лайфхаком, как сохранить бананы свежими 11030

Неделями не будут чернеть: женщина поделилась лайфхаком, как сохранить бананы свежими

Гороскоп Таро на неделю 25 по 31 марта: Девам - риск, Рыбы - дайте волю фантазиям 10357

Гороскоп Таро на неделю 25 по 31 марта: Девам - риск, Рыбы - дайте волю фантазиям

Гороскоп на завтра 25 марта: Близнецам - повышение зарплаты, Девам - испытания 7439

Гороскоп на завтра 25 марта: Близнецам - повышение зарплаты, Девам - испытания

Ничтожество и подонок : Зеленский жестко набросился на Путина 5526

"Ничтожество и подонок": Зеленский жестко набросился на Путина

Последние новости

18:29

"Корабли Путина тонут": в Британии высмеяли Черноморский флот после ударов ВСУ

18:25

Теракт в Крокусе: погиб член команды группы Пикник

18:23

В Харькове ввели график отключения электроэнергии: где и когда не будет света

18:04

Черноморский флот РФ в ближайшее время уничтожат: военный ВСУ сделал заявление

17:26

РФ уничтожила все трансформаторные подстанции в одном из городов-миллионников

Когда в Украине окончательно потеплеет: Наталия Птуха о погодных аномалиях и сюрпризе на ПасхуКогда в Украине окончательно потеплеет: Наталия Птуха о погодных аномалиях и сюрпризе на Пасху
17:21

Эсхакзай странно отреагировала на женитьбу и отцовство Виталия Козловского

17:20

Штурмовиков РФ сожгли вместе с техникой: врага "перемололи" на двух направлениях

17:15

Украина способна победить в войне: топ-руководитель НАТО назвал главное условие

16:39

Максим Галкин прокомментировал теракт в Крокусе

Реклама
16:14

У РФ крупные потери: ВСУ жестко потрепали россиян – врага отбросили на юге

16:10

Удары дронов по НПЗ России: остановлена работа еще одного предприятия, детали

15:52

Производители это скрывают: в чем разница между соком и нектаром - знают не всеВидео

15:16

"Путин – лжец": Кремль пытается связать Украину с бойней под Москвой – Кулеба

15:10

Воздушные атаки России на Украину: куда враг бьет и какие цели преследует

15:09

Весь график красный: Украину накрыла самая сильная магнитная буря месяца

14:29

Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиков

14:13

"Нет сил больше молчать": Лилия Ребрик раскрыла значение имени третьей дочери

14:11

"Восхищаюсь силой": больная раком Шеннен Доэрти обратилась к Кейт Миддлтон

14:01

Кого нельзя пускать в дом, чтобы они не принесли беду: приметы дня

13:33

Жене-фигуристке Пескова "натыкали" в Сети за теракт в "Крокусе"

Реклама
13:20

Россияне могут начать вывод войск из Донецка: полковник ВСУ назвал условие

13:10

Не только корабли: в России признали крупные потери после ударов ВСУ по Крыму

12:22

"Сбили бы русскую ракету, залети та дальше": заявление Минобороны Польши

12:21

Интенсивность боев в районе Авдеевки уменьшилась: офицер ВСУ назвал причины

12:12

Елена Зеленская обратилась к онкобольной Кейт Миддлтон от лица украинцев

11:35

Уничтожили тысячи россиян вместе с техникой: в ВСУ сообщили об успехах на фронте

11:29

Удар России: атака россиян осложнила ситуацию со светом в ряде областей

10:59

Почему людям за границей могут выплатить пенсии: объяснение экспертов

10:42

Силы обороны метко поразили два крупных русских корабля в СевастополеВидео

10:40

Гороскоп Таро на неделю 25 по 31 марта: Девам - риск, Рыбы - дайте волю фантазиям

10:40

Есть прилеты: Россия атаковала Львовскую область ракетами "Кинжал" - ОВА

10:20

Теракт в Подмосковье: Подоляк рассказал о том, как изменится ситуация на фронте

10:02

София Ротару прямо обратилась к сбежавшему из Украины внуку

09:42

Финансовый гороскоп на неделю с 25 по 31 марта: Львам - растраты, Весам - прибыль

09:30

Гороскоп на завтра 25 марта: Близнецам - повышение зарплаты, Девам - испытания

09:29

В Раде рассказали, что хотят сделать с "ограниченно годными" к службе в ВСУ

09:25

Россияне атаковали Украину ракетами и "Шахедами": сколько целей удалось сбить

09:19

Гороскоп на неделю с 25 по 31 марта: Тельцам - поездки, Ракам - большой успех

08:53

Теракт в "Крокусе" устроил ИГИЛ: ISW оценил попытки Кремля переложить вину на Украину

08:48

Массированный удар по Украине: российская ракета пересекла границу с Польшей

Реклама
08:44

Любовный гороскоп на неделю с 25 по 31 марта: Львам - свидания, Дева - уязвимость

07:54

РФ атаковала Львовскую область десятками ракет и "Шахедами": детали удара

07:50

Церковный праздник 25 марта: что запрещено делать на Благовещение Богородицы

07:45

Расцвела "бавовна": 20 взрывов возле нефтебазы в Гвардейском и перекрытие Крымского моста

06:49

В Киеве ПВО сбила 10 целей, на Львовщине ракетная атака: детали удара РФ

06:15

Разработка оружия - это самая неблагодарная работа в Украинемнение

04:34

Неделями не будут чернеть: женщина поделилась лайфхаком, как сохранить бананы свежимиВидео

04:16

РФ атаковала ракетами Украину: взрывы прозвучали в Киеве и Львове

03:45

Как отмыть плинтус до блеска: средство есть на каждой кухне

02:40

Россияне хотят оставить Украину без воды: полковник назвал угрозы удара по дамбе

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Гороскоп
Китайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять