Танцор из шоу Танці з зірками получил травму и пришел на репетицию в гипсе

Дмитрий Жук / instagram.com/zhuk_dmytro/

Танцор и хореограф Дмитрий Жук, который на шоу Танці з зірками танцевал с Камалией и Златой Огневич, Людмилой Барбир и фронтвумен группы The Hardkiss Юлией Саниной, показал, что получил неприятную травму.

Дмитрий Жук показал в сториз Instagram, что он сломал правую руку, и ему сделали операцию.

Он показал швы после операции, а потом засветил во всей красе гипс на правой руке и отправился на репетицию шоу Танці з зірками.

В сториз Дмитрий отметил, что сегодня утром он уже сам себе приготовил завтрак, а до этого питался быстрозавариваемыми кашками, так как он правша.

Он не уточнил, где именно получил травму.

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Что ему пишут поклонники в поддержку - неизвестно, потому что по правилам Instagram, комментарии к сториз видят только написавшие и сам автор поста.

Несомненно, любимец публики, партнер стольких звезд и победитель шоу с Юлией Саниной, Дмитрй получил много теплых слов поддержки.

Напомним, что шоу Танці з зірками 2021 начинается 5 сентября - через 3 дня.