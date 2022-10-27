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"Там должен сидеть Путин": сын Джорджа Клуни нарисовал будущее российского диктатора

27 октября 2022, 23:41

Супруга голливудского актера Джорджа Клуни Амаль поделилась талантами своего сына.

Джордж и Амаль Клуни
Джордж и Амаль Клуни / Instagram

Похоже, в семье Джорджа Клуни есть либо подающий надежды артист, либо политик.

Супруга голливудского актера Джорджа Клуни Амаль поделилась талантами своего сына, пишет Page Six.

Так, 44-летняя женщина призналась, что, хотя ее дети, которых она делит с 61-летним мужем Джорджем Клуни, "не совсем в курсе текущих событий", ее сын часто делает заметки о том, чем она занимается на работе.

На самом деле, он, не колеблясь, "вставил" свои пять копеек относительно жестокой войны, развязанной президентом России Владимиром Путиным против Украины и его ничем не обоснованного крупномасштабного вторжения в Украину.

"Мой сын на днях нарисовал тюрьму, и он такой: "Путин должен быть здесь", — рассказала Амаль, добавив, что в настоящее время она "работает над украинскими делами".

Амаль, которая считает своих детей "настоящей движущей силой" ее работы с Фондом справедливости Клуни, сказала, что это только вопрос времени, когда ее дети начнут понимать, что происходит в политике."Я действительно думаю о том, что через несколько лет, когда им исполнится более 5 лет, они начнут узнавать о некоторых из этих проблем, о которых мы говорим, и о том, что происходит в мире", — продолжила она.

Напомним, Клуни поженились в сентябре 2014 года и родили близнецов в июне 2017 года.

Актер также побывал в Лондоне на премьере мини-сериала "Уловка-22". 58-летний актер пришел в сопровождении своей сногсшибательной жены, адвокатессы Амаль и гламурной тещи Барии Аламуддин.

По информации, 41-летняя Амаль Клуни пришла на премьеру мужа в коктейльном платье от Ralph & Russo — с золотистым лифом и черной юбкой, покрытой сверкающей "чешуей". Образ она дополнила золотыми серьгами, стильным клатчем и черными туфлями на шпильках.

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