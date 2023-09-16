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Такое в моей карьере впервые: Дорофеева экстренно отменила концерт за 2 часа до начала

Алена Кюпели
16 сентября 2023, 23:28 обновлено 16 сентября, 23:33
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У Нади Дорофеевой сложилась нестандартная ситуация, которую она пытается решить.
Надя Дорофеева
Надя Дорофеева пожаловалась на плохую организацию/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица Надя Дорофеева за два часа до концерта отменила его.

Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram.

Ситуация произошла в Вене, где должен был состояться сольный концерт артистки.

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По словам артистки, причина такого решения - полное несоблюдение технического райдера, а также неподготовленность организаторов.

"Сейчас нахожусь на сцене. Сегодня должен был состояться мой концерт в Вене. Мы приехали на площадку, а у нас полностью не выполнен технический райдер. Это значит, что мы просто не должны звучать. Даже микрофонов моих нет, кабелей нет, которыми мы можем все подключить. Такое в моей карьере, к сожалению, впервые. Концерт технически просто не может состояться", - пожаловалась Надя.

По словам Дорофеевой, они пытаются решить ситуацию, которая случилась. Она также пообещала разобраться в сложившейся ситуации.

Ранее Дорофеева рассказала смешную историю, как Миша Кацурин делал ей предложение. Кроме того певица раскрыла, стала ли она после свадьбы брать фамилию мужа.

Также Надя Дорофеева ответила на хейт из-за свадьбы с Кацуриным, который начался еще когда по их роман ходили лишь неподтвержденные слухи. Сейчас критика обрушилась на пару с новой силой.

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Надя Дорофеева новости шоу бизнеса
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