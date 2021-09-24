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Светлана Тарабарова впервые показала лицо годовалой дочери

24 сентября 2021, 00:14
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Украинская певица Светлана Тарабарова поделилась с поклонниками снимками, на которых впервые показала лицо своей маленькой дочери Марии.

Светлана Тарабарова
Светлана Тарабарова показала лицо годовалой дочери/ instagram.com/tarabarova

23 сентября дочери Светланы Тарабаровой исполнился один год - украинская певица поделилась с поклонниками снимками, на которых впервые показала лицо маленькой Марии.

Фото артистка опубликовала на странице в Instagram. На кадрах видно, как дочь Тарабаровой сидит в детском кресле и улыбается.

"Привет, я Мария. И у меня сегодня день рождения! 1 год… Не передавать словами, как мы тебя любим", – подписала фото Тарабарова.

Вокруг малышки - розовые воздушные шарики. Одета девочка в розовый комбинезон и обруч с бантиком. На одном из снимков также можно увидеть сына звезды – Ивана.

Дочь Светланы Тарабаровой Мария
Дочь Светланы Тарабаровой Мария / instagram.com/tarabarova/
Дочь Тарабаровой
Дочери Тарабаровой исполнился год / instagram.com/tarabarova/
Дочь и сын Тарабаровой
Дочь и сын Тарабаровой - Мария и Иван / instagram.com/tarabarova/

Поклонники певицы остались в восторге от ее дочери Марии. Многие написали приятные комментарии под публикацией.

Как сообщал Главред, Светлана Тарабарова родила дочку 23 сентбяря 2020 года. Певица рожала в роддоме "Лелека" в Пуще Водице под Киевом. Это второй ребенок Тарабаровой.

Пол будущего ребенка Светлана Тарабарова назвала на вечеринке Baby Shower еще летом 2020 года.

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