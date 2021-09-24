Светлана Тарабарова впервые показала лицо годовалой дочери

Украинская певица Светлана Тарабарова поделилась с поклонниками снимками, на которых впервые показала лицо своей маленькой дочери Марии.
23 сентября дочери Светланы Тарабаровой исполнился один год - украинская певица поделилась с поклонниками снимками, на которых впервые показала лицо маленькой Марии.
Фото артистка опубликовала на странице в Instagram. На кадрах видно, как дочь Тарабаровой сидит в детском кресле и улыбается.
"Привет, я Мария. И у меня сегодня день рождения! 1 год… Не передавать словами, как мы тебя любим", – подписала фото Тарабарова.
Вокруг малышки - розовые воздушные шарики. Одета девочка в розовый комбинезон и обруч с бантиком. На одном из снимков также можно увидеть сына звезды – Ивана.
Поклонники певицы остались в восторге от ее дочери Марии. Многие написали приятные комментарии под публикацией.
Как сообщал Главред, Светлана Тарабарова родила дочку 23 сентбяря 2020 года. Певица рожала в роддоме "Лелека" в Пуще Водице под Киевом. Это второй ребенок Тарабаровой.
Пол будущего ребенка Светлана Тарабарова назвала на вечеринке Baby Shower еще летом 2020 года.