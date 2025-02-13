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Свадьба уже в апреле: Волочкова сделала странное признание про жениха дочери

Анна Подгорная
13 февраля 2025, 15:52
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Анастасия Волочкова раскрыла подробности предстоящей церемонии, о которой, похоже, знает больше, чем про своего зятя.
Анастасия Волочкова, Ариадна Волочкова с женихом
Анастасия Волочкова рассказала, какой будет свадьба Ариадны Волочковой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/volochkova_art

Кратко:

  • Ариадна Волочкова в апреле выходит замуж
  • Ее мама призналась, что ничего не знает про зятя, хоть и благословила их союз

В январе 2025 года на 49-летии балерины-путинистки Анастасии Волочковой появилась ее единственная дочь - 19-летняя Ариадна. Девушка, которая лишь недавно закончила школу и сегодня пробует свои силы, как актриса озвучки, на вечеринке мамы сообщила, что выходит замуж, и представила своего жениха Никиту.

В недавнем интервью для росСМИ Волочкова старшая-сообщила, что свадьба Ариадны и Никиты состоится уже в апреле. Все расходы по организации церемонии балерина взяла на себя. Известно, что сперва будет роспись, затем - венчание и торжественный ужин в одном из исторических зданий Санкт-Петербурга.

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Плясунья не упустила возможность и тут себя пропиарить: она похвасталась, что потратит на дочь не менее 10 миллионов рублей, и это будет ее свадебный подарок Ариадне. Платье невесты будет шить костюмер Волочковой.

При этом оказалось, что Анастасия Волочкова совершенно не знает человека, за которого она выдает свою единственную дочь. Когда у путинистки спросили, чем занимается 23-летний Никита, она ответила: "Не знаю… Кажется, поет в каком-то католическом храме".

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Анастасия Волочкова - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что известный российский шоумен Рустам Солнцев размазал балерину-путинистку Анастасию Волочкову из-за ее обращения к Алле Пугачевой.

Также плясунья Анастасия Волочкова призналась, что не может побороть тяжелую болезнь уже много лет. Она раскрыла, из-за чего за минуту может покрыться волдырями.

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Кто такая Анастасия Волочкова?

Анастасия Волочкова — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.
Заслуженная артистка РФ (2002), народная артистка Карачаево-Черкесии (2006) и Северной Осетии-Алании (2007). Лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза "Benois de la Danse" (2002).
После аннексии Крыма, в интервью украинскому телеканалу 1+1 в апреле 2014 года в Киеве отметила, что для неё Крым всегда будет частью Украины и "мне стыдно за Россию". Сейчас проживает в террористической РФ и поддерживает режим Кремля.

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