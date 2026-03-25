"Суммы огромные": LELÉKA раскрыла масштабы расходов на "Евровидение"

Украинская певица LELÉKA, которая будет представлять Украину на "Евровидении-2026" в австрийской Вене с песней Ridnym, рассказала о подготовке к конкурсу и финансовых тратах. Об этом она сказала в проекте "Наодинці з гламуром".

Артистка призналась, что пока расходов нет, так как команда только формирует бюджет и собирает идеи. Все участники проекта работают на волонтерских началах, надеясь на будущую оплату.

LELÉKA отметила, что для участия в конкурсе нужны большие средства, о которых она раньше и представить не могла. После окончательного формирования бюджета певица планирует искать спонсоров, чтобы подготовить достойный номер и не остаться в долгах.

"Суммы огромные. Все на "Евровидении" стоит дорого. Это добавляет драйва и немного риска", - поделилась артистка.

На данный момент уже все 35 стран-участниц представили песни. Букмекеры обновили рейтинги потенциальных победителей Евровидения-2026. Больше месяца абсолютным лидером остается Финляндия - вероятность ее победы оценивают в 29%. В топ-5 лучших также входят Франция, Дания, Греция и Швеция.

Победительница Национального отбора на Евровидение-2026 LELÉKA представила финальную версию песни "Ridnym", которая прозвучит на конкурсе в Вене.

Вас может заинтересовать:

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

