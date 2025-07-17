Суд, штраф, запрет: Эмма Уотсон оказалась злостной нарушительницей закона

Звезда фильмов о Гарри Поттере понесла наказание.

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Эмма Уотсон сейчас - актриса получила запрет на управление автомобилем / коллаж: Главред, фото: imdb.com

Кратко:

Эмму Уотсон вызвали в суд

Артистке выписали запрет и штраф за систематическое нарушение закона

Британская актриса, модель и активистка Эмма Уотсон стала фигуранткой судебного процесса. Об этом сообщает ВВС.

31 июля 2024 года звезда нарушила закон: управляя автомобиль в Оксфорде она превысила скорость - ехала 38 миль в час вместо разрешенных на этом участке 30. До этого у Уотсон уже было девять аналогичных правонарушений.

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16 июля состоялся суд по этому делу. Эмма на слушание не явилась. Звезде объявили запрет на управление автомобилем на 6 месяцев, и предписали выплатить штраф в размере 1044 фунтов стерлингов (58605 грн - прим. редактора) в магистратском суде Хай-Викомба.

Эмма Уотсон сейчас - актриса получила запрет на управление автомобилем / ua.depositphotos.com

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О персоне: Эмма Уотсон Эмма Уотсон - британская актриса, модель, общественная деятельница. Мировую славу получила в детском возрасте благодаря исполнению роли Гермионы Грейнджер в фильмах о Гарри Поттере. Является послом доброй воли ООН-женщины, занимается борьбой за равенство полов. Была лицом косетического бренда Lancôme, сотрудничала с дизайнером Вивьен Вествуд и британским домом моды Burberry. Наиболее известные киноработы: фильмы о Гарри Поттере, "Балетные туфельки", "Хорошо быть тихоней", "Элитное общество", "Маленькие женщины".

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