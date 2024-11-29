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"Станет поддержкой": Джамала и Дмитрий Монатик презентовали проницательную песню "КЛИЧУ"

Элина Чигис
29 ноября 2024, 13:23
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Джамала и Дмитрий Монатик порадовали поклонников новой композицией.
Джамала, Дмитрий Монатик
Джамала и Дмитрий Монатик - песня "КЛИЧУ" / коллаж: Главред, фото: Андрей Харламов

Читайте подробно:

  • Джамала и Монатик презентовали общий клип
  • Певцы рассказали, какой глубокий смысл в нем заложен

Украинская певица Джамала и украинский певец Дмитрий Монатик презентовали дуэтную песню "КЛИЧУ".

На канале певицы на YouTube уже вышел клип к песне, режиссером которого стал Герман Ненов.

"Мы все можем стать ангелами-хранителями для своих близких. Иногда достаточно слова, действия или просто возможности побыть наедине со своими мыслями. Но самое важное – научиться слышать зов о помощи, даже когда он звучит без слов. Услышь, когда зовут", – написано в описании под видео.

Артисты отмечают, что музыка может поддерживать ментальное здоровье людей и вдохновлять в трудные моменты.

"Каждый слушатель воспринимает месседжи, заложенные в песню, сквозь призму своего настроения и опыта. В определенных аспектах наши с Вами жизненные ситуации могут оказаться схожими. Для меня эта песня — о нехватке близкого человека рядом, о светлой печали о ком. Но почему он светлый? Потому что есть надежда на встречу в обозримом будущем. Это о том состоянии, когда тебя переполняет чувство, что чего-то или кого-то очень не хватает, и только один человек в этом мире способен восполнить эту пустоту. Этой песней хочется, как магнитом, привлечь к себе этого человека или ощущения. Ведь песни обладают удивительным свойством — дарить присутствие четких воспоминаний и теплых эмоций. Очень надеемся, что "КЛИЧУ" станет поддержкой для тех, кто в этом нуждается", - отметил Дмитрий в комментарии для Главред.

Кто такой MONATIK?

Дмитрий Монатик, сценический псевдоним MONATIK – украинский певец, танцор, автор песен, саундпродюсер, композитор, участник шоу "X-Фактор", "Танцуют все!" и "Звездный ринг", судья танцевального шоу "Танцы со звездами" и тренер вокальных шоу "Голос. Дети и Голос страны на телеканале 1+1. Заслуженный артист Украины.

Также Джамала поделилась с Главред, что, когда у нее возникла идея написать эту песню, она сразу же подумала о дуэте именно с Монатиком.

"У меня так бывает очень редко: до этого только с Андреем Хливнюком, alyona alyona, Дмитрием Шуровым и DakhaBrakha. Однако в этот раз я переживала, потому что, на мой взгляд, песня не очень характерна для Димы. Но я позвала его, а он услышал и дописал свою часть, которая добавила определенное движение песни в целом. Мне кажется, что у нас получилась классная синергия", — рассказала певица.

Отметим, главные герои клипа – девушка и парень, как два полюса общества. Девушка – успешная, ее принимает мир, но одинока. А вот парень – отшельник, которого не принимает никто. Все же каждый из них проходят испытания, справляются с эмоциями и проходят своеобразную арттерапию от артистов. В финале они решаются обратиться к тем, кого раньше боялись или стеснялись позвать на помощь.

Смотрите клип Джамалы и Дмитрия Монатика "КЛИЧУ":

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Кто такая Джамала?

Джамала (настоящее имя — Сусана Алимовна Джамаладинова) - украинская певица и актриса, народная артистка Украины (2016). Победительница конкурса песни "Евровидение-2016" с композицией "1944", сообщает "Википедия".

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