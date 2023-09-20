Спустя 20 дней комы: умер актер, которого объявили мертвым в начале сентября

8 лет Алексей Янин боролся с последствиями страшного удара.

https://stars.glavred.info/spustya-20-dney-komy-umer-akter-kotorogo-obyavili-mertvym-v-nachale-sentyabrya-10502146.html Ссылка скопирована

Умер Алексей Янин / коллаж: Главред, фото: pexels.com, kino-teatr.ru

Российский актер Алексей Янин ("Студенты", "Дочки-матери" и пр.) скончался в возрасте 40 лет в в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

В мае 2015 у артиста случился инсульт, его частично парализовало, он оказался прикованным к постели. За Яниным ухаживали его родители и жена Дарья. Позже его перевели в реабилитационный центры, откуда 31 августа поступил тревожный сигнал - у актера начались судороги и он впал в кому. Его доставили в Склифосовского.

2 сентября Дарье позвонили мошенники, и сообщили, что Алексей умер. Позже женщина опровергла эту новость, и рассказала, что семья Янина стала жертвой телефонных мошенников. Однако уже 19 сентября жена актера на своей странице в Instagram сообщила, что Алексея Янина не стало. Смерть наступила в реанимационном отделении, он так и не пришел в сознание.

видео дня

"Лёши сегодня не стало… У этой боли нет границ… Наша с Андрюшей любовь к тебе навсегда…", - написала Дарья и опубликовала семейный снимок с актером и их сыном, который был сделан до инсульта и прочих несчастий, постигших их семью.

Алексей Янин за свою карьеру сыграл 34 роли в кино- и телепроектах. С 2004 года и до инсульта служил в театре РАМТ.

Смерть Алексея Янина подтвердила его жена Дарья / instagram.com/yaninadaria

Ранее стало известно, что в боях за Украину погиб 21-летний музыкант и звезда Х-фактора Савелий Федан. Впервые на фронте артист оказался в 13 лет. Он мечтал прославлять страну и подвиги побратимов в песнях.

Также СМИ сообщили, что в семье у Рианны случилась трагедия - барбадосская певица потеряла близкую родственницу. Во врем похоронной церемонии прозвучала известная песня артистки.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.